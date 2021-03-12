Hande Erçel Sen Çal Kapımı Dizisinin Final Tarihini Açıkladı! Ne Mayıs’ta Ne Haziran’da… Hayranları Şok Olacak!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu dizinin final tarihi hakkında konuştu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide her bölüm farklı bir iddianın gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. Başarılı bir şekilde ilerleme kaydeden dizinin finali hakkında Hande Erçel ise ilk kez konuştu.
Senaryo toplantısı yaptıkları binadan çıkan ikili muhabirlerin sorularına da yanıtlar verdi. Setin iptal olduğuna dair çıka iddialara yanıt veren Hande Erçel “Rutin toplantılarımızdan birisiydi, senaryonun gidişatına bağlı olarak. Öyle toplantı yaptık” sözlerini de yer vererek muhabirlere merak edilen soruların yanıtını verdi.
FOX TV ekranlarında yer alan dizinin düşen reytinglerinden dolayı birçok final iddiası gündeme gelmişti. Sosyal medya kullanıcıları dizinin ömrünün kısa olduğunu açıklarken ortaya atılan iddia tüm bilinenlerin aksini okudu. Hande Erçel'e yöneltilen soru ise "Sen Çal Kapımı dizisi ne zaman final olacak" sorusu oldu.
12 Mar 2021 - 20:56 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.