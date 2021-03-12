Hande Erçel Sen Çal Kapımı Dizisinin Final Tarihini Açıkladı! Ne Mayıs’ta Ne Haziran’da… Hayranları Şok Olacak!

Senaryo toplantısı yaptıkları binadan çıkan ikili muhabirlerin sorularına da yanıtlar verdi. Setin iptal olduğuna dair çıka iddialara yanıt veren Hande Erçel “Rutin toplantılarımızdan birisiydi, senaryonun gidişatına bağlı olarak. Öyle toplantı yaptık” sözlerini de yer vererek muhabirlere merak edilen soruların yanıtını verdi.

FOX TV ekranlarında yer alan dizinin düşen reytinglerinden dolayı birçok final iddiası gündeme gelmişti. Sosyal medya kullanıcıları dizinin ömrünün kısa olduğunu açıklarken ortaya atılan iddia tüm bilinenlerin aksini okudu. Hande Erçel'e yöneltilen soru ise "Sen Çal Kapımı dizisi ne zaman final olacak" sorusu oldu.