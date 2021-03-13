ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 13 Mart 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, vatandaşların su hizmetlerinden düzenli olarak faydalanabilmesi için düzenli olarak çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkentte ASKİ tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları esnasında ilde planlı su kesintileri yaşanıyor. Sistemlerin bakımı esnasında yaşanan planlı su kesintilerinin etkili olacağı bölgeler ve saat aralıkları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Başkentli vatandaşlar Ankara’da yaşanacak planlı su kesintilerini güncel olarak takip ediyor.

Başkentte su sistemlerinin sağlıklı işlemesinden ve düzenli olarak su hizmeti verilmesinden sorumlu olan ASKİ, her dönem su sistemlerinin kontrolünü gerçekleştiriyor. Sistemlerden yaşanan arızaları çözüyor, olası arızaları engellemek için bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Su sistemlerinde oluşan yıpranmaların onarımını gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından yapılan bu çalışmalar yılın her dönemi gerçekleşmekle beraber geçen yıldan bu yana etkili olan Covid-19 salgın sürecinde artış gösterdi. Covid-19 salgınına bağlı olarak temiz ve sağlıklı su kullanımının daha önemli hale gelmesi ve evlerde su kullanımının artmasına bağlı olarak bakım ve onarım çalışmaları da sıklık göstermeye başladı.