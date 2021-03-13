Ankara Koronavirüste Risk Haritası En Sonunda Kıpkırmızı Olacak! Vaka Sayıları Hızla Yükseliyor! Yasaklar Yeniden Masada! Sağlık Bakanı Koca...
Koronavirüs risk haritası her 15 günde bir güncellenerek yasaklarda da değişikliklere gidilme kararı yapılan kabine toplantısında alınmıştı. 5 milyondan fazla nüfusu olan Ankara ilinde ve diğer tüm illerimizde vaka yoğunluğuna göre yasaklarda kademe kademe kaldırılmaya karar verilmişti. Mavi olan yerler vaka yoğunluğunun en az olduğu yerler olarak açıklanırken, kırmızı olan yerler ise vaka yoğunluğunun en fazla olduğu yerler olarak kayıtlara geçmişti.
dün açıklanan veriler odağında ise 148 bini aşkın testten toplamda 14.941 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi görerek ya da yoğun bakımda olarak koronavirüsü atlatmaya çalışan kişi sayısı ise toplamda 834 kişi oldu. Vefat eden kişi sayısı 66 kişi oldu. Hastalıktan kurtulan ya da karantina süresi biten kişi sayısı ise dün kayıtlara 11.180 olarak kayıtlara geçti.
Açıklanan verilerin ışığında ise akıllara koronavirüs salgının yeniden nüksettiği geldi. Yasaklar ile ilgili yaşanacak olan gelişmeler merak edilirken Sağlık Bakanı Koca'da yasaklar hakkında bir açıklama yaparak, konu hakkında tüm vatandaşlara bilgi verdi. Tüm vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda ise...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.