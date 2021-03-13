Ankara Koronavirüste Risk Haritası En Sonunda Kıpkırmızı Olacak! Vaka Sayıları Hızla Yükseliyor! Yasaklar Yeniden Masada! Sağlık Bakanı Koca...

dün açıklanan veriler odağında ise 148 bini aşkın testten toplamda 14.941 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi görerek ya da yoğun bakımda olarak koronavirüsü atlatmaya çalışan kişi sayısı ise toplamda 834 kişi oldu. Vefat eden kişi sayısı 66 kişi oldu. Hastalıktan kurtulan ya da karantina süresi biten kişi sayısı ise dün kayıtlara 11.180 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan verilerin ışığında ise akıllara koronavirüs salgının yeniden nüksettiği geldi. Yasaklar ile ilgili yaşanacak olan gelişmeler merak edilirken Sağlık Bakanı Koca'da yasaklar hakkında bir açıklama yaparak, konu hakkında tüm vatandaşlara bilgi verdi. Tüm vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda ise...