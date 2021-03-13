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- 13 Mar 2021 - 09:57 G: 13 Mar 2021 - 10:31

Seren Serengil Bu Seferde Bombayı Neslihan Atagül’ün Elinde Patlattı! Çok Sert Sözler Söyledi, Artık Ne Olur Bilinmiyor! “Hastalık Falan Yok!”

STAR TV ekranlarından her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinde yer alan Neslihan Atagül, kısa bir süre önce diziden hastalık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan güzel oyuncu önce doktorundan 10 gün rapor almıştı, daha sonra ise hastalığının artmasıyla birlikte bu süre 26 güne çıkmıştı. Bu haberlerin ardından ise Neslihan Atagül, diziden ayrıldığını belirten bir paylaşım yapmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Paylaşımının hemen arkasından ise birçok dizi hayranı bu habere çok üzülmüştü. Neslihan Atagül olmadan dizinin izlemenin bir anlamı olmadığını belirten dizi hayranları, diziyi izlemeyi bırakmışlardı. Neslihan Atagül'den sonra ise diziye Tuba Büyüküstün Mavi karakteriyle katılmıştı fakat akıllarda halen Neslihan Atagül vardı. Seren Serengil ise Söylemezsem Olmaz isimli programda konuştuklarıyla adeta bombayı patlattı. 

Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil, Bircan Balı ve Arto ile Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan atagül hakkında çok çarpıcı konuşmalar yaptı. Bu konuşmalarının hemen arkasından binlerce kişi sosyal medya üzerinden düşüncelerini dile getirdi. Adeta bombayı Neslihan Atagül'de patlatan Seren Serengil, çok sert açıklamalar yaptı.

13 Mar 2021 - 09:57 Ankara- Magazin

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