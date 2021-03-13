Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Masumlar Apartmanı’na Geliyor! TRT1 Yıkılacak, Sallanacak! Yeni Bölüme Hazır Olun!
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinde son bölüm tüm izleyenlerin dikkatini üzerine çekmişti. Yayınlandığı ilk bölümden beri başarılı bir şekilde ilerlemiş olan Masumlar Apartmanı dizisi, Kırmızı Oda dizisiyle hep benzetiliyordu. Bunun başlıca sebebi ise aynı yazardan çıkmış olmalarıydı.
Atılan iddiaların odağında olan iki dizide aynı yapımcılara ait. Bu yüzden Kırmızı Oda dizisinin bir bölümünde Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncularının yer alacağı düşünülürken ortaya atılan iddia tüm dengeleri değiştirdi. İddialara göre ise Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümlerinden birinde Doktor Hanım diziye dahil olacak.
Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Tansel Öngel gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide ruh halleri sağlıklı olmayan bir ailenin hayat hikayesi seyircilere aktarılıyor. Çevrelerindeki kişilerin sayesinde iyileşme gösterseler bile yine eski hallerine dönen oyuncular herkesi etkisi altına alıyor.
13 Mar 2021 - 14:52 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.