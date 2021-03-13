Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Masumlar Apartmanı’na Geliyor! TRT1 Yıkılacak, Sallanacak! Yeni Bölüme Hazır Olun!

Atılan iddiaların odağında olan iki dizide aynı yapımcılara ait. Bu yüzden Kırmızı Oda dizisinin bir bölümünde Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncularının yer alacağı düşünülürken ortaya atılan iddia tüm dengeleri değiştirdi. İddialara göre ise Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümlerinden birinde Doktor Hanım diziye dahil olacak.

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Tansel Öngel gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide ruh halleri sağlıklı olmayan bir ailenin hayat hikayesi seyircilere aktarılıyor. Çevrelerindeki kişilerin sayesinde iyileşme gösterseler bile yine eski hallerine dönen oyuncular herkesi etkisi altına alıyor.