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- 13 Mar 2021 - 15:13 G: 13 Mar 2021 - 15:30

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Aşk İtirafı Geldi! Kerem Bürsin “Aşk Bambaşka Bir Şey” Sözleriyle Açıkladı! Fanatik Hayranlarsa...

Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncularından biri olan Kerem Bürsin, Hande Erçel hakkında şok bir itirafta bulundu. Magazin dünyasının son zamanlarında en çok konuşulan iki ismi sık sık aşk dedikodularına konu oluyordu ki sonunda Kerem Bürsin’den şok bir açıklama geldi. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Kerem Bürsin…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

FOX TV’nin başarılı yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde her bölüm sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Sosyal medyada yankı uyandırmasına rağmen reytinglerdeki düşüş ise çapraz bir bağın oluşmasına neden oluyor. Dizinin son bölümlerinde yaşanılanlar seyirci tarafından çok beğenilmediği için zaman zaman tartışmalara neden oluyor.

Uyumlarından dolayı yakıştırılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Hande Erçel ile yaşadığı ilişkinin sadece arkadaşlık olduğuna sık sık değinmişti. Bu sorulardan sıkıldığını dile getiren Kerem Bürsin samimi bir itirafta bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı bir tören sonrası muhabirlerin sorularına yanıt veren yakışıklı oyuncu Hande Erçel için ise...

13 Mar 2021 - 15:13 Ankara- Magazin

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