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- 13 Mar 2021 - 16:23 G: 13 Mar 2021 - 16:28

Ankara'da 13 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 13 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

İslam alemi için en önemli ay Ramazan ayına oldukça az vakit kaldı. Ankara 13 Nisan 2021 iftar vakti araştırması yapılmaya başlandı. Ankara iftar ve sahur vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

İslam alemi için çok önemli olan üç ayların yaşandığı bugünlerde Müslümanları Ramazan heyecanı sardı. Her sene heyecanla beklenen Ramazan ayına sayısı gün kaldı. 12 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başlamışken, Müslümanlar da Ramazan’ın ilk gününü, iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Ramazan ayının ilk gününün bu sene hangi tarihe denk geleceği ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet İşleri’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl 12 nisan tarihi Ramazan ayının ilk günü olacak. Müslümanlar rahmet kapılarının sonuna kadar açılacağı Ramazan ayını heyecanla bekliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında üç ayların 13 şubat tarihinde başladığını açıklamıştı. Müslümanlar için önemli aylar arasında yer alan üç ayların ilki Recep ayı bugün son buluyor. 14 mart günü, yarın Şaban ayının ilk günü olacak. İbadetlerin, duaların çok daha önemli olduğu üç ayların yaşanması ile beraber Ramazan ayının heyecanı da arttı. Ramazan ayında tüm Müslümanlar için farz olan oruçlar tutulacak, ibadetler edilecek. Allah’a şükretmek için duaların edileceği, dileklerin bekleneceği ve afların dileceği Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslümanlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı.

13 Mar 2021 - 16:23 - Yaşam

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