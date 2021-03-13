Müslüm Gürses Bu Sefer Şok Etti! Yıllar Sonra Ortaya Çıkan O Görsel Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor Neler… Bu Görsel Çok Konuşulur!

2013 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı, ününe ün katmaya gün giderek devam ediyor. Her şarkısında milyonların kendisini kolaylıkla bulacağı Müslüm Gürses, acı dolu hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. 2017 yılında yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay’ın oturduğu Müslüm filmiyle adeta damgasını vurmuştu.

Ünü sadece Türkiye ile sınırlı olmayan Müslüm Gürses’in “Father of Arabesque” yani “Arabeskin Babası” olarak yurt dışında da sık sık anılıyor. Ayrıca Müslüm Gürses, müzik hayatının son dönemlerinde, Pop ve Rock alanında ülkemizin en iyi isimlerinden olan Tarkan, Teoman, Nilüfer gibi isimlerle de birçok projeye imzasını attı.