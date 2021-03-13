Müslüm Gürses Bu Sefer Şok Etti! Yıllar Sonra Ortaya Çıkan O Görsel Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor Neler… Bu Görsel Çok Konuşulur!
Türkiye’nin nadir sanatçılarından biri olan Müslüm Gürses ortaya çıkan fotoğrafıyla şok etkisi yarattı. Arabesk müziğin babası olarak tanınan Müslüm Gürses, özellikle ölümünden sonra ünlenmeye başlamıştı. Usta sanatçının sosyal medyada bir anda patladı. Arabesk müziğine şekil veren usta sanatçının bu fotoğrafı…
2013 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı, ününe ün katmaya gün giderek devam ediyor. Her şarkısında milyonların kendisini kolaylıkla bulacağı Müslüm Gürses, acı dolu hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. 2017 yılında yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay’ın oturduğu Müslüm filmiyle adeta damgasını vurmuştu.
Ünü sadece Türkiye ile sınırlı olmayan Müslüm Gürses’in “Father of Arabesque” yani “Arabeskin Babası” olarak yurt dışında da sık sık anılıyor. Ayrıca Müslüm Gürses, müzik hayatının son dönemlerinde, Pop ve Rock alanında ülkemizin en iyi isimlerinden olan Tarkan, Teoman, Nilüfer gibi isimlerle de birçok projeye imzasını attı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.