Aslı Enver Eski Dizisine Göndermesini Yaptı! Yoksa İstanbullu Gelin Yeniden mi Başlıyor? Sadece Enver’den Değil O İsimden de Paylaşım Anında Geldi! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarında yayınlandığı dönem boyunca büyük yankı uyandırmış diziler arasında yerini alan İstanbullu Gelin, 4 sezon oyunca başarılı bir şekilde ilerlemiş ve daha sonra final yaparak ekranlara vedası gerçekleştirmişti. Dizinin başrol oyuncusu olan Aslı Enver ise diziye gönderme yaparak akıllarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. İstanbullu Gelin, yeniden mi başlıyor?
Hikayesiyle ekranlarda uzun bir süre yer almış olan İstanbullu Gelin dizisi, çok beğenilerek izlenen diziler arasında yerini alıyordu. Hala birçok sahnesi ise sosyal medyada paylaşılıyor ve binlerce beğeni alıyor. Çok konuşulan ve ekranlara geldiği dönem boyunca büyük yankı uyandırmış olan İstanbullu Gelin dizisine Aslı Enver’den ve o isimden gönderme geldi.
İstanbullu Gelin dizisinde başlayan güzel dostluklar ise günümüzde halen devam ediyor. Rol aldıkları İstanbullu Gelin sonrasında birçok isim başka dizilerle anlaşma imzalamıştı. Bunlardan biri ise Aslı Enver olmuştu. Babil dizisiyle ekranlara yeniden dönen Aslı Enver, 20 bölüm süren yapımdan final yaparak ayrılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.