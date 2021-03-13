Aslı Enver Eski Dizisine Göndermesini Yaptı! Yoksa İstanbullu Gelin Yeniden mi Başlıyor? Sadece Enver’den Değil O İsimden de Paylaşım Anında Geldi! Neler Oluyor?

Hikayesiyle ekranlarda uzun bir süre yer almış olan İstanbullu Gelin dizisi, çok beğenilerek izlenen diziler arasında yerini alıyordu. Hala birçok sahnesi ise sosyal medyada paylaşılıyor ve binlerce beğeni alıyor. Çok konuşulan ve ekranlara geldiği dönem boyunca büyük yankı uyandırmış olan İstanbullu Gelin dizisine Aslı Enver’den ve o isimden gönderme geldi.

İstanbullu Gelin dizisinde başlayan güzel dostluklar ise günümüzde halen devam ediyor. Rol aldıkları İstanbullu Gelin sonrasında birçok isim başka dizilerle anlaşma imzalamıştı. Bunlardan biri ise Aslı Enver olmuştu. Babil dizisiyle ekranlara yeniden dönen Aslı Enver, 20 bölüm süren yapımdan final yaparak ayrılmıştı.