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- 13 Mar 2021 - 19:16 G: 13 Mar 2021 - 20:21

Defne Samyeli’nin Kızları Tarih Yazdı! O Görsel Sosyal Medyayı Salladı, Yaktı Tutuşturdu! “Defne Sen Ne Yaptın!”

Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Defne Samyeli, güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya üzerinden gelen paylaşımlarla dikkatleri üzerine toplayan Defne Samyeli’nin kızları da en az kendisi kadar yankı uyandırıyor. Gerek giyimleriyle gerekse güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken iki kardeş…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

17 yaşındaki Derin Talu ve 24 yaşındaki Deren Talu, Defne Samyeli’nin iki güzel kızı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ikili, hayatlarından paylaşımlar yaparken aynı zamanda ise kardeş olarak da paylaşımlarda yaparak beğenileri topluyor. Sevilen iki isimde güzellikleriyle magazin dünyasında derin bir etki sağlıyor. 

Başarılı ve güzel oyuncu Defne Samyeli'nin kızları olan Derin Talu ve Deren Talu sevilerek takip ediliyor. Türkiye'nin Kendall Jenner'ları olarak anılan ikiliden bugün gelen paylaşım ise adeta tarih yazdı. Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine toplayan iki kardeş, birlikte bir fotoğraf çekildiler.

13 Mar 2021 - 19:16 Ankara- Magazin

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