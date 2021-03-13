Kerem Bürsin İçin Ne Hande Erçel, Ne Başka Biri! Aklı Hala O İsimde, Bu Fotoğraf Her Şeyi Kanıtladı! Magazin Dünyasına Bir Daha Böyle Bir Şey Gelmez!
Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinden biri olan Kerem Bürsin, ekranların en sevilen isimlerinden biri. Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla magazin dünyasının ve sosyal medyanın gündemine oturan Kerem Bürsin hakkında ortaya çıkan ilginç iddia milyonları şok etti. Sevilen oyuncu en son uzun bir süre önce ilişki yaşamış ve evlenmesi beklenirken şok bir ayrılıkla hayranlarını derinden üzmüştü.
Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Hande Erçel'le ismi sık sık aşk dedikodularına karışsa bile ne Hande Erçel ne de Kerem Bürsin, çıkan aşk iddialarına net bir yanıt vermemişti. Dizide yakaladıkları uyumdan dolayı özellikle hayran kitlesinin göz bebeği olan ikili, sadece çok iyi arkadaş olduklarını dile getirmişti.
Kerem Bürsin ile 3,5 yıllık bir ilişkisi olan Serenay Sarıkaya ise dikkatleri üzerine ilişkilerine bitirdiklerinde çekmişti. Evlenmeleri beklenen ikilinin ani ayrılıkları hayranlarında şok etkisi yaratmıştı. Çağatay Ulusoy'dan sonra Kerem Bürsin'le yeni bir sayfa açan güzel oyuncu, Çağatay Ulusoy ile de 2 yıl kadar birlikte olmuşlardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.