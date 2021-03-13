Kerem Bürsin İçin Ne Hande Erçel, Ne Başka Biri! Aklı Hala O İsimde, Bu Fotoğraf Her Şeyi Kanıtladı! Magazin Dünyasına Bir Daha Böyle Bir Şey Gelmez!

Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Hande Erçel'le ismi sık sık aşk dedikodularına karışsa bile ne Hande Erçel ne de Kerem Bürsin, çıkan aşk iddialarına net bir yanıt vermemişti. Dizide yakaladıkları uyumdan dolayı özellikle hayran kitlesinin göz bebeği olan ikili, sadece çok iyi arkadaş olduklarını dile getirmişti.

Kerem Bürsin ile 3,5 yıllık bir ilişkisi olan Serenay Sarıkaya ise dikkatleri üzerine ilişkilerine bitirdiklerinde çekmişti. Evlenmeleri beklenen ikilinin ani ayrılıkları hayranlarında şok etkisi yaratmıştı. Çağatay Ulusoy'dan sonra Kerem Bürsin'le yeni bir sayfa açan güzel oyuncu, Çağatay Ulusoy ile de 2 yıl kadar birlikte olmuşlardı.