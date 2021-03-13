Acun Ilıcalı Bile Çaresiz Kaldı! Sonunda En Dibi de Gördü… TV8 Kapanma Kararı mı Alıyor? Bu Gerçekse…
Türkiye’nin en zenginlerinden biri olan Acun Ilıcalı için kırmızı alarmlar çalmaya başladı. Yapmış olduğu ve tasarladığı tüm projelerle dikkatleri üzerine toplayan başarılı isim Acun Ilıcalı en sonunda dibi gördü ve çaresiz kaldı. Ününü neredeyse dünyaya duyuran Ilıcalı, son dönemlerde çok sıkıntıda ve dibi görmüş vaziyette…
Geçtiğimiz senelerde aldığı kanal TV8’e can getiren ünlü televizyoncu yapmış olduğu programlar, diziler ve yarışmalarla reytinglerde ise her dönem ilk üçe girmeyi başarıyor. Farklı bakış açısı ve yenilikçi ruhuyla TV8 kanalına kazandırdıkları ise tahmin edilemez boyutta. Sadece kendisi değil aynı zamanda başarılı ekibiyle de uzun bir uğraş veren Acun Ilıcalı için son noktaya gelindi…
Yepyeni bir kanal anlayışı ile TV8’de büyük işlere imza atmış olan Acun Ilıcalı özellikle Masterchef yarışmasıyla ve Survivor’la dikkatleri üzerine topluyor. Bunun yanında ise kanalında yer vermiş olduğu Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileri de büyük beğeni topluyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.