Acun Ilıcalı Bile Çaresiz Kaldı! Sonunda En Dibi de Gördü… TV8 Kapanma Kararı mı Alıyor? Bu Gerçekse…

Geçtiğimiz senelerde aldığı kanal TV8’e can getiren ünlü televizyoncu yapmış olduğu programlar, diziler ve yarışmalarla reytinglerde ise her dönem ilk üçe girmeyi başarıyor. Farklı bakış açısı ve yenilikçi ruhuyla TV8 kanalına kazandırdıkları ise tahmin edilemez boyutta. Sadece kendisi değil aynı zamanda başarılı ekibiyle de uzun bir uğraş veren Acun Ilıcalı için son noktaya gelindi…

Yepyeni bir kanal anlayışı ile TV8’de büyük işlere imza atmış olan Acun Ilıcalı özellikle Masterchef yarışmasıyla ve Survivor’la dikkatleri üzerine topluyor. Bunun yanında ise kanalında yer vermiş olduğu Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileri de büyük beğeni topluyor.