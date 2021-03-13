Sen Çal Kapımı’nda Para Şoku! Oyuncuların Kazandığı Para Tek Tek Belli Oldu! Dizi Final Yapsa Bile Bu Para Hayatta Bitmez! Kefeni Paradan Diktirecek Kadar Kazanıyorlar…

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisinin yer aldığı dizide her bölüm büyük yankı uyandırıyor. Oyunculuk performanslarından dolayı ikili yüklü bir kazanç sağlıyor. Kısa bir süre önce ev alan Hande Erçel ise akıllara ne kadar kazandıklarını getirmişti. Çıkan hesaplar ise aldıkları paranın ömür boyu kullanılabilecek cinsten olduğu düşündürdü.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı dizide Neslihan Yelda, Bilge Önal, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Melisa Döngel gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Cumartesi günü ekranlara gelen dizi, yeni bölümleriyle başları döndürüyor. Kazandıkları paranın ise adeta haddi hesabı yok...