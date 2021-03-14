Kerem Bürsin Hayatının Dayağını Yedi! Evire Çevire Dövdüler, Zerre Acımadılar! Her Şeyin Foyası Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en başarılı yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Kerem Bürsin hayatının dayağını yedi. Evire çevire dövülen Kerem Bürsin büyük bir şok yaşadı. Yüzü gözü mosmor olan Kerem Bürsin daha sonra ise foyasını ortaya çıkardı. Zerre acımadan dövdükleri Kerem Bürsin sonunda ise tüm izleyenlerine rahat bir nefes aldırdı.
Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan son bölümünde renkli sahneler ekranlara geldi. 2020 yılının Temmuz ayından beri her hafta ekranlara gelen dizinin yeni bölümü ise dün akşam yayınlandı. Kerem Bürsin'in dayak yediği sahneler ise seyircileri hem çileden çıkardı hem de yüzleri gülümsetti.
Dizinin yayınlanan 35. bölümünde Kerem Bürsin'in hayat verdiği Serkan karakteri adeta hayatının dayağını yedi ama en sonunda Eda'yla olan ilişkilerini hatırladı ve sevenlerine bir derin nefes aldırdı. Ekranlara her hafta Cumartesi günü gelen dizinin yayınlanan son bölümü ise seyircilerine farklı duygular yaşattı.
14 Mar 2021 - 11:02 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.