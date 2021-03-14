Kerem Bürsin Hayatının Dayağını Yedi! Evire Çevire Dövdüler, Zerre Acımadılar! Her Şeyin Foyası Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan son bölümünde renkli sahneler ekranlara geldi. 2020 yılının Temmuz ayından beri her hafta ekranlara gelen dizinin yeni bölümü ise dün akşam yayınlandı. Kerem Bürsin'in dayak yediği sahneler ise seyircileri hem çileden çıkardı hem de yüzleri gülümsetti.

Dizinin yayınlanan 35. bölümünde Kerem Bürsin'in hayat verdiği Serkan karakteri adeta hayatının dayağını yedi ama en sonunda Eda'yla olan ilişkilerini hatırladı ve sevenlerine bir derin nefes aldırdı. Ekranlara her hafta Cumartesi günü gelen dizinin yayınlanan son bölümü ise seyircilerine farklı duygular yaşattı.