Masumlar Apartmanı Dizisinde Çığlıklar Bitmiyor! Şimdide O İsim Bas Bas Bağırdı! Yaşanılan Olaylar Artık Seyirciyi Korkutmaya Başladı! “Psikolojimi Bozuyor!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinde çığlıklar her bölümde daha çok artıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen dizi, her bölümde seyircisini etki altına alıyor. Yürek yakacak ve kalplere oturacak dizinin yeni bölümüne ait fragmansa yayınlandı. Fragmanı izlemek için haberimiz içerisinde bulunan linkten faydalanabilirsiniz.
Yeni Bölüme Ait Fragmanı İzlemek İçin Tıklayınız!
16 Mart Salı günü ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümünde ise birbirinden heyecanlı sahneler yaşanacak. Restlerin çekildiği dizide olan olaylar seyircilerin başını döndürecek. İnci’nin gazabını seyredecek olan seyirciler Gülben'in hali içinde derin bir üzüntü ve şok yaşayacak. Televizyon dünyasında adeta çığır açan sahneleri seyircisine gösteren Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde deyim yerindeyse kıyamet kopacak.
İnci'nin eve girerek kirli ayakkabılarını çıkartması ise seyircilerin endişelenmesine neden oldu. Kirli ayakkabılarını Safiye'nin karşısında çıkan İnci, adeta bakışlarıyla Safiye'den hırsını çıkardı. Babasının ölümüyle sarsılan İnci'nin ne yaptığı belli olmayan tavırları ise seyircilere şok etkisi yarattı. Arabada şarkı söyleyerek ağlaması ve babasının mezarına giderek, mezarı dağıtması seyircilerde şok etkisi yarattı.
14 Mar 2021 - 11:35 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.