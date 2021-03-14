İbrahim Tatlıses İmaj Değiştirmeye Doymadı! İmparator Yeni Haliyle Yine Şok Etti! Bu Seferde...

Dün akşam İbo Show programının yeni bölümü ekranlara gelirken İbrahim Tatlıses’in yeni imajı geceye damga vurdu. Saçları ve bıyığındaki değişim görenleri şaşkına çevirirken bu sefer sosyal medyada yeni imajıyla gündeme geldi. 69 yaşında olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde saç rengi yüzünden gündeme gelmişti.

20 Şubat günü ekranlara gelen 14’üncü bölümde İbo Show’un yeni imajı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bunun üzerine açıklama yapan Tatlıses, “Ben neysem oyum. Ne saç ektirdim ne de botoks yaptırdım. Ortada dolaşan iddiaların hepsi uydurma. Ben neysem oyum… Saç rengimin koyu görünmesi boyanın saçımda fazla kalmasından kaynaklanıyor” sözlerini dile getirdi.