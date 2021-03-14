Hadise Oyuncu Olmaya Karar Verdi, Sevgilisinin Dizisinde Rol Alacak! Rüzgarını Sert Estirecek! Bomba Gibi Geliyor...

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan güzel şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile dolu dizgin bir şak yaşamaya devam ediyor. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi ise sosyal medya hesapları da aktif bir şekilde kullanıyor. Her paylaşımıyla büyük yankı uyandıran Hadise, sevenlerine sürpriz yaparak Hekimoğlu dizisinde rol alacağı konuşulmaya başlandı.

Kısa bir süre önce koluna hem kendisinin hem de sevgilisinin baş harflerini kazıtan Hadise dikkatleri üzerine çekmişti. Paylaştığı bir fotoğrafla ortaya çıkan dövme uzun bir süre gündemde yer almıştı. Sevilen popçu ise herhangi bir açıklama yapmadan hayranlarını merakta bırakmıştı.