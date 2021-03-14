Hadise Oyuncu Olmaya Karar Verdi, Sevgilisinin Dizisinde Rol Alacak! Rüzgarını Sert Estirecek! Bomba Gibi Geliyor...
Pop dünyasının en sevilen isimlerin bir olan Hadise oyunculuğa merak mı sardı? Sevgili Kaan Yıldırım'ın başrolü olarak yer aldığı Hekimoğlu dizisinin setine uğrayan Hadise, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Sevilen sanatçının sevenleri bu fotoğraftan sonra Hadise'ye oyunculuğun çok yakışacağına dair paylaşımlar yaparak yorumlarda bulundular.
O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan güzel şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile dolu dizgin bir şak yaşamaya devam ediyor. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi ise sosyal medya hesapları da aktif bir şekilde kullanıyor. Her paylaşımıyla büyük yankı uyandıran Hadise, sevenlerine sürpriz yaparak Hekimoğlu dizisinde rol alacağı konuşulmaya başlandı.
Kısa bir süre önce koluna hem kendisinin hem de sevgilisinin baş harflerini kazıtan Hadise dikkatleri üzerine çekmişti. Paylaştığı bir fotoğrafla ortaya çıkan dövme uzun bir süre gündemde yer almıştı. Sevilen popçu ise herhangi bir açıklama yapmadan hayranlarını merakta bırakmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.