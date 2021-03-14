Mehmet Ali Erbil'in Kızı Babasına Meydan Okumaya Devam Ediyor! Göğüs Dekolteli Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Yaktı! Güzelliği Olay Oldu!
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yerini alan Yasmin Erbil, son paylaşımıyla adeta babasına meydan okudu. Babasının sansür koyduğu fotoğrafı üzerine paylaşım yapması takipçilerine büyük bir şok yaşattı. Göğüs dekolteli fotoğrafını paylaşan Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı Yasmin Erbil, dikkatleri üzerine topladı.
Mehmet Ali Erbil ’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yakıp yıkmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce yapmış olduğu paylaşım ise büyük yankı uyandırdı. Giyim tarzı ve güzelliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Güzelliği ve giyimiyle dikkatleri üzerine sık sık toplayan güzel sunucu Yasmin Erbil, son paylaşımıyla ise binlerce beğeni aldı. Kısa bir süre önce "Sadece deniz istiyorum" açıklamasıyla bikinili bir paylaşım yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızına binlerce yorum almıştı. Sosyal medya takipçileri tarafından beğenilen güzel sunucunun bugün paylaşmış olduğu fotoğraf ise başları döndürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.