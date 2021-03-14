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- 14 Mar 2021 - 16:29 G: 14 Mar 2021 - 17:41

Müge Anlı'nın Sağ Kolundan Hülya Avşar'a Sert Yanıt! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! "Aman Hocam, Ne Yaptınız!"

ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanılanlar seyircileri ekranlara kilitliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programdan kısa süre önce bir isim ayrılmıştı. Bu isim ise Müge Anlı’nın sağ kolu olarak bilinen Arif Verimli’ydi. Programda değindiği konularla büyük takdir toplayan Verimli’nin ayrılışı büyük bir şok yaşatmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranlara hafta içi her gün gelen Müge anlı ile Tatlı Sert programında ise faili meçhul cinayetler, kayıplar, kaçanlar ya da kaçırılanlar gibi birçok sorun ele alınıyor. Titizlikle ele aldığı tüm konuları yürüten Müge Anlı, izleyenlerini de olaylar hakkında bilgiler veriyor. ATV ekranlarının sevilen programında yer alan Arif Verimli ise Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinden ayrıldığını duyumuştu. 

Programdan ayrıldıktan sonra kendisine yöneltilen tüm sorulara içten bir şekilde cevap veren Arif Verimli ayrılma detayları hakkında da konuşmuştu. Programdan ayrılan Arif Verimli hakkında birçok iddia ise gündeme gelmişti. Bunlardan biride Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılacağı yönünde olmuştu. Fakat Arif Verimli, kendisinin belirli çalışma saatleri arasında çalıştığını duyurmuş o saatler dışında çalışmayacağını da belirtmişti.

14 Mar 2021 - 16:29 Ankara- Magazin

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