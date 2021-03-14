Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Zeynep'in Ömrü Bitti! Diziden Veda Edecek! Mehdi İşleri Yine Zorlaştırdı!

Zeynep’in mutlu bir hayat sürdürmek istemesi, Mehdi’nin ise kara bulut gibi üzerine gelmesine sebep olacak. Barış ile olan ilişkisinin ilerletmeye hatta evlenme hayali kuran Zeynep, tam mutlu olacağım derken Mehdi yüzünden başı çok ağrıyacak. Mehdi’nin saçma sapan hareketleri yine izleyenlere sinir krizi geçirtecek ve Zeynep’e mutluluk haram olacak gibi görünüyor.

Başrollerde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterine hayat veren Engin Öztürk’ün de gelmesiyle birlikte hikaye çok farklı ilerlemeye başladı. Mehdi ve Zeynep devrinin kapanmasıyla birlikte Barış ve Zeynep ikilisi birbirini buldu fakat mutlulukları pek de uzun sürmeyecek.