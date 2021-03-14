Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Zeynep'in Ömrü Bitti! Diziden Veda Edecek! Mehdi İşleri Yine Zorlaştırdı!
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyenler şimdiden olacakları tahmin etmeye başladı bile. 17 Mart Çarşamba akşamı 36. Yeni bölüm fragmanında Mehdi’nin yaptıkları Zeynep’e ağıra patlayacak.
Zeynep’in mutlu bir hayat sürdürmek istemesi, Mehdi’nin ise kara bulut gibi üzerine gelmesine sebep olacak. Barış ile olan ilişkisinin ilerletmeye hatta evlenme hayali kuran Zeynep, tam mutlu olacağım derken Mehdi yüzünden başı çok ağrıyacak. Mehdi’nin saçma sapan hareketleri yine izleyenlere sinir krizi geçirtecek ve Zeynep’e mutluluk haram olacak gibi görünüyor.
Başrollerde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterine hayat veren Engin Öztürk’ün de gelmesiyle birlikte hikaye çok farklı ilerlemeye başladı. Mehdi ve Zeynep devrinin kapanmasıyla birlikte Barış ve Zeynep ikilisi birbirini buldu fakat mutlulukları pek de uzun sürmeyecek.
14 Mar 2021 - 17:07 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.