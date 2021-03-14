Survivor Poyraz’ın Hakaret İçerikli Paylaşımı ve El İşareti Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkardı! Meşalesi Çoktan Söndü!
Survivor’un 2021 yılı için yeni sezon yarışması geçtiğimiz aylarda resmen başladı. Programın kadrosunda bulunan yarışmacı isimler ise Survivor izleyenleri tarafından yakından incelenmeye başlandı. Yarışmada bulunan isimlerin sosyal medya hesaplarını inceleyen kişiler ise büyük bir şok yaşadı. Yaşanılan şokla birlikte akıllara diskalifiye ihtimali geldi.
Survivor’un yeni sezonunda bulunan ve gönüllüler takımında bulunan Poyraz, performansının yanında yakışıklılığıyla da sık sık gündeme geliyor. Hayranları ise sosyal medya hesaplarını mercek altına alarak Poyraz hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak istiyor. Sosyal medya hesabını inceleyen hayranlar ise büyük bir şok yaşadı…
Hakaret içerikli ve çirkin el işaretli paylaşımdan sonra akıllara Acun Ilıcalı’nın bu durumun hem Masterchef yarışmasında hem de Survivor yarışmasında yaşanmasından dolayı çileden çıktığını getirdi. Masterchef yarışmasında bulunan Uğur Deniz isimli yarışmacıda sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapmış ve bu duruma Acun Ilıcalı el atmıştı.
14 Mar 2021 - 17:42 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.