Survivor Poyraz’ın Hakaret İçerikli Paylaşımı ve El İşareti Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkardı! Meşalesi Çoktan Söndü!

Survivor’un yeni sezonunda bulunan ve gönüllüler takımında bulunan Poyraz, performansının yanında yakışıklılığıyla da sık sık gündeme geliyor. Hayranları ise sosyal medya hesaplarını mercek altına alarak Poyraz hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak istiyor. Sosyal medya hesabını inceleyen hayranlar ise büyük bir şok yaşadı…

Hakaret içerikli ve çirkin el işaretli paylaşımdan sonra akıllara Acun Ilıcalı’nın bu durumun hem Masterchef yarışmasında hem de Survivor yarışmasında yaşanmasından dolayı çileden çıktığını getirdi. Masterchef yarışmasında bulunan Uğur Deniz isimli yarışmacıda sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapmış ve bu duruma Acun Ilıcalı el atmıştı.