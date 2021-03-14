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- 14 Mar 2021 - 17:42 G: 14 Mar 2021 - 20:58

Survivor Poyraz’ın Hakaret İçerikli Paylaşımı ve El İşareti Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkardı! Meşalesi Çoktan Söndü!

Survivor’un 2021 yılı için yeni sezon yarışması geçtiğimiz aylarda resmen başladı. Programın kadrosunda bulunan yarışmacı isimler ise Survivor izleyenleri tarafından yakından incelenmeye başlandı. Yarışmada bulunan isimlerin sosyal medya hesaplarını inceleyen kişiler ise büyük bir şok yaşadı. Yaşanılan şokla birlikte akıllara diskalifiye ihtimali geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor’un yeni sezonunda bulunan ve gönüllüler takımında bulunan Poyraz, performansının yanında yakışıklılığıyla da sık sık gündeme geliyor. Hayranları ise sosyal medya hesaplarını mercek altına alarak Poyraz hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak istiyor. Sosyal medya hesabını inceleyen hayranlar ise büyük bir şok yaşadı…

Hakaret içerikli ve çirkin el işaretli paylaşımdan sonra akıllara Acun Ilıcalı’nın bu durumun hem Masterchef yarışmasında hem de Survivor yarışmasında yaşanmasından dolayı çileden çıktığını getirdi. Masterchef yarışmasında bulunan Uğur Deniz isimli yarışmacıda sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapmış ve bu duruma Acun Ilıcalı el atmıştı.

14 Mar 2021 - 17:42 Ankara- Survivor 2021

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