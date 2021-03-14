Yasin Obuz’dan Skandal! Acun Ilıcalı’yı, Masterchef’i ve Survivor’u Temsil Eden İsimlerdendi… Her Şeyi Canlı Yayında Tek Tek Paylaştılar!

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Haberin paylaşımı sırasında “Böyle fenomende, böyle rezillikte olmaz olsun” başlığı atan Söylemezsem Olmaz ekibi izleyenleri şok yarattı. Geçmiş yıllarda Söylemezsem Olmaz programına yine konu olan Yasin Obuz, katıldığı bir programda ettiği küflülerle gündemin konusu olmuştu. Daha sonra ise hatasını anlayan Obuz, özürlerini iletmişti.

Rezalet görüntüler adı altında verilen habere ise “Olay, olay resmen olay” sözleriyle habere başlayan sunucular, Yasin Obuz’a ait çok çirkin ve skandal görüntülerin olduğunu iddia ettiler. Yurtdışına çıktığı döneme ait olan bir videonun içeriğini konu olarak Söylemezsem Olmaz ekibi, Yasin Obuz'un bir kilisye giderek; hakaret, kadına şiddet ve dini değerlere saygısızlık ettiği iddia ediliyor.