Yasin Obuz’dan Skandal! Acun Ilıcalı’yı, Masterchef’i ve Survivor’u Temsil Eden İsimlerdendi… Her Şeyi Canlı Yayında Tek Tek Paylaştılar!
Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Masterchef ve Survivor yarışmasında yer alan Yasin Obuz, kısa sürede sempatik davranışlarından dolayı Türkiye’nin en sevilen isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Sosyal medya hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Yasin Obuz, Söylemezsem Olmaz sunucuları tarafından dehşet verici bir suçla anılmaya başlandı.
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Haberin paylaşımı sırasında “Böyle fenomende, böyle rezillikte olmaz olsun” başlığı atan Söylemezsem Olmaz ekibi izleyenleri şok yarattı. Geçmiş yıllarda Söylemezsem Olmaz programına yine konu olan Yasin Obuz, katıldığı bir programda ettiği küflülerle gündemin konusu olmuştu. Daha sonra ise hatasını anlayan Obuz, özürlerini iletmişti.
Rezalet görüntüler adı altında verilen habere ise “Olay, olay resmen olay” sözleriyle habere başlayan sunucular, Yasin Obuz’a ait çok çirkin ve skandal görüntülerin olduğunu iddia ettiler. Yurtdışına çıktığı döneme ait olan bir videonun içeriğini konu olarak Söylemezsem Olmaz ekibi, Yasin Obuz'un bir kilisye giderek; hakaret, kadına şiddet ve dini değerlere saygısızlık ettiği iddia ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.