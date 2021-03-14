Yasak Elma Dizisinde Önce Eda Ece Sonra Şevval Sam! Durum Koronavirüsten Daha Beter! Yine İfşalandılar… Takipçiler Rahat Durmuyor!

Dizinin başrollerinde bulunan isimler sosyal medya hesaplarını ise aktif bir şekilde kullanıyorlar. Gerçek hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hayranlarına setten ve hayatlarından kısa geçitler gösteriyorlar. Merak edilen sahnelerden birisini yanlışlıkla paylaşan Eda Ece daha sonra ise yaptığı paylaşımda senaryosunu kapatarak paylaşım yapmıştı.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Yapmış olduğu paylaşımın altına "Senaryonun aynadan yansımasını alıp, ters çevirip, zoomlayıp spoiler çıkardığınız günden beri iyi değilim" notunu düşen Eda Ece, senaryosunu da eliyle kapatmıştı. 400 bini aşkın beğeni alan bu fotoğraf ise bir anda sosyal medyanın ve magazin gündeminin konusu olmuştu.