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- 14 Mar 2021 - 19:07 G: 14 Mar 2021 - 21:36

Yasak Elma Dizisinde Önce Eda Ece Sonra Şevval Sam! Durum Koronavirüsten Daha Beter! Yine İfşalandılar… Takipçiler Rahat Durmuyor!

FOX TV ekranlarının en entrikalı dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisi yeniden ifşalandı… Eda Ece’nin başına gelen o olay şimdide Şevval Sam’ın başına geldi. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümü yeniden ifşalandı. Belki koronavirüs olmadılar ama dizinin setinden yaptıkları paylaşımla takipçilerine spoiler verdiler.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizinin başrollerinde bulunan isimler sosyal medya hesaplarını ise aktif bir şekilde kullanıyorlar. Gerçek hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hayranlarına setten ve hayatlarından kısa geçitler gösteriyorlar. Merak edilen sahnelerden birisini yanlışlıkla paylaşan Eda Ece daha sonra ise yaptığı paylaşımda senaryosunu kapatarak paylaşım yapmıştı.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Yapmış olduğu paylaşımın altına "Senaryonun aynadan yansımasını alıp, ters çevirip, zoomlayıp spoiler çıkardığınız günden beri iyi değilim" notunu düşen Eda Ece, senaryosunu da eliyle kapatmıştı. 400 bini aşkın beğeni alan bu fotoğraf ise bir anda sosyal medyanın ve magazin gündeminin konusu olmuştu.

14 Mar 2021 - 19:07 Ankara- Magazin

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