Kerem Bürsin O İsme Fena Laf Çarpıttı! Görenler “Yok Artık” Dedi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bir Anda Etkileşim Aldı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Kerem Bürsin öyle bir çarptı ki, görenler ona hak verdi. Cumartesi akşamı ekranlara gelmiş olan dizinin son bölümünde birbirinden farklı olaylar yaşanmıştı. Her bölümde seyircisini etkisi altına alan bölümün final sahnesi ise izleyenlerine “Çok şükür” dedirtmişti.
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı dizide her hafta seyirciler adeta farklı bir hikaye görüyor. Kısır döngüye giren ve çıkış yolu arayan dizinin reytingleri de çok iyi durumda değil. Son haftalarda totalde yer alan Sen Çal Kapımı dizisi 7 - 8 sıralarda yerini koruyor. Seyircilerin istekleri dışında ilerleyen dizi, seyircilerinde diziden vazgeçmesine neden oluyor.
Ekranlara geldiği ilk bölümlerde dikkatleri üzerine toplayan dizinin yeni bölümü dün akşam geldi. Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin ise dizide hayat verdiği karakterin artık hatırlamasını istiyordu. Sadece Kerem Bürsin değil aynı zamanda seyircilerde Serkan karakterinin bir an önce eski haline dönmesini istiyordu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.