Kerem Bürsin O İsme Fena Laf Çarpıttı! Görenler “Yok Artık” Dedi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bir Anda Etkileşim Aldı! Neler Oluyor?

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı dizide her hafta seyirciler adeta farklı bir hikaye görüyor. Kısır döngüye giren ve çıkış yolu arayan dizinin reytingleri de çok iyi durumda değil. Son haftalarda totalde yer alan Sen Çal Kapımı dizisi 7 - 8 sıralarda yerini koruyor. Seyircilerin istekleri dışında ilerleyen dizi, seyircilerinde diziden vazgeçmesine neden oluyor.

Ekranlara geldiği ilk bölümlerde dikkatleri üzerine toplayan dizinin yeni bölümü dün akşam geldi. Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin ise dizide hayat verdiği karakterin artık hatırlamasını istiyordu. Sadece Kerem Bürsin değil aynı zamanda seyircilerde Serkan karakterinin bir an önce eski haline dönmesini istiyordu.