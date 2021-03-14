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- 14 Mar 2021 - 20:37 G: 14 Mar 2021 - 21:33

STAR TV’de Bir Başrol Krizi Daha! Diziden Ayrıldığını Resmen Duyurdu! Şok Üstüne Şok Yaşamaya Hazır Olun! Artık Resmen Yok…

STAR TV ekranlarının en iddialı dizileri arasında yerini alan Akrep dizisinde bir kriz daha baş gösterdi. Reytinglerinden uzun bir süredir beklenilen alınmayan dizide herkesi şok edecek bir karar alındı. Diziyle anlaşmasının tamamen bittiğini duyuran isim diziden ayrıldığını da sevenlerine ve takipçilerine duyurdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Perşembe akşamları ekranlara gelen diziler arasında yerini alan Akrep dizisinden ayrılan isim muhabirlerin sorularına da yanıt verdi. Evrim Alasya ve Demet Akbağ ikilisinin başarılı bir şekilde dizinin heyecanına heyecan katmaya devam ediyor. Sevenlerini her hafta ekranlara kilitleyen dizide ise bir sorun var…

İlk bölümlerinden beri kemik izleyici dışında diğer izleyicinin bir türlü ilgisini çekemeyen Akrep dizisinde reyting sorunları baş göstermeye çoktan başladı. Sevilerek izlenen dizinin hikayesi her ne kadar akıcı olsa bile dizi fark edilemedi. Bu da birçok sorunu yerine getirdi.

14 Mar 2021 - 20:37 Ankara- Dizi Haberleri

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