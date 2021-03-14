Savaşçı Dizisinden Ayrıldı Hayatı Ters Takla Attı! Artık Bambaşka Birisi Olacak! Radikal Karar Çoktan Verildi…
Beni Affet dizisiyle ünü FOX TV’nin Savaşçı dizisine sıçrayan o isim hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi. Sevilen ismin diziden ayrılmasının hemen arkasından değişen hayatı ise hayranlarda büyük bir şok etkisi yarattı. FOX TV ekranlarından seyircisi ile buluşan iddialı dizi 5. Sezonunu yayınlayamadan uzun bir ara vermek zorunda kalmıştı.
Savaşçı dizisinin verilen arasında ise birçok isim diziden ayrılmış birçok isimse dizide kalmaya devam etmişti. Diziden ayrılan Berk Oktay’dan sonra Gaye Turgut Evin’de diziden ayrıldığını duyurmuştu. Dizide Çiğdem Ülgen karakterine hayat veren Evin, radikal bir karar aldığını ise kısa bir süre önce duyurdu.
Beni Affet dizisinin setinde tanıştığı ve evlenme kararıyla ilişkilerini taçlandırdıkları isim olan Deniz Evin’le bir adım atmışlardı. Savaşçı dizisinden ayrıldıktan sonra Tövbeler Olsun dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Gaye Turgut Evin, orada da çok uzun süre kalamamış ekranlara veda eden dizinin finaliyle ayrılmak zorunda kalmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.