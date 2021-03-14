Savaşçı Dizisinden Ayrıldı Hayatı Ters Takla Attı! Artık Bambaşka Birisi Olacak! Radikal Karar Çoktan Verildi…

Savaşçı dizisinin verilen arasında ise birçok isim diziden ayrılmış birçok isimse dizide kalmaya devam etmişti. Diziden ayrılan Berk Oktay’dan sonra Gaye Turgut Evin’de diziden ayrıldığını duyurmuştu. Dizide Çiğdem Ülgen karakterine hayat veren Evin, radikal bir karar aldığını ise kısa bir süre önce duyurdu.

Beni Affet dizisinin setinde tanıştığı ve evlenme kararıyla ilişkilerini taçlandırdıkları isim olan Deniz Evin’le bir adım atmışlardı. Savaşçı dizisinden ayrıldıktan sonra Tövbeler Olsun dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Gaye Turgut Evin, orada da çok uzun süre kalamamış ekranlara veda eden dizinin finaliyle ayrılmak zorunda kalmıştı.