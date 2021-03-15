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- 15 Mar 2021 - 12:55 G: 15 Mar 2021 - 13:10

Son Dakika: 2021 yılı Fitre Miktarı Belli Oldu! 2021 Fitre Ne Miktar Ne Kadar?

2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan zaman için fitre miktarı 28 lira olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı: "Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fitre miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir"

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günün şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalamasının esas alındığı vurgulandı.

Açıklamada, karar verilen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebileceği belirtilerek, "Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir." ifadesi kullanıldı.

15 Mar 2021 - 12:55 AA Ankara- Yaşam

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