İbo Show’a Kırmızı Çok Yakıştı! İbrahim Tatlıses Hamlesini Geciktirmedi! Plakasını Yapıştırdı, Yeni Jeep’iyle Dudakları Uçuklattı! Tam Tamına…
STAR TV ekranlarına 9 yıl aradan sonra dönen İbrahim Tatlıses başarılı bir şekilde ekranlarda kalmaya devam ediyor. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen başarılı programda ise birbirinden ünlü isimler konuk olarak ağırlanıyor. Programın başarısından dolayı ise programın ünlü sunucuna dudakları uçuklatacak bir hediye geldi.
STAR TV ekranlarında 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sevilerek izlenen programın son bölümünde ise birbirinden renkli konuklar yer almıştı. Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan gibi birbirinden renkli isimleri konuk koltuğunda ağırlayan İbrahim Tatlıses'in son bölümü sevilerek izlenmişti.
Son zamanlarda ise İbo Show'un final yapacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Fakat bu konu hakkında hem yapımcıdan hem de STAR TV'den açıklama gelmişti. Programın final yapmadığını, 16 bölümlük yeni anlaşma imzalayan programın sunucusuna birde hediye verilmişti. Gündemde uzun süre yer kaplayan hediyenin fiyatı dudaklarda uçuklara neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.