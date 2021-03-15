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- 15 Mar 2021 - 13:22 G: 15 Mar 2021 - 13:57

İbo Show’a Kırmızı Çok Yakıştı! İbrahim Tatlıses Hamlesini Geciktirmedi! Plakasını Yapıştırdı, Yeni Jeep’iyle Dudakları Uçuklattı! Tam Tamına…

STAR TV ekranlarına 9 yıl aradan sonra dönen İbrahim Tatlıses başarılı bir şekilde ekranlarda kalmaya devam ediyor. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen başarılı programda ise birbirinden ünlü isimler konuk olarak ağırlanıyor. Programın başarısından dolayı ise programın ünlü sunucuna dudakları uçuklatacak bir hediye geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

STAR TV ekranlarında 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sevilerek izlenen programın son bölümünde ise birbirinden renkli konuklar yer almıştı. Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan gibi birbirinden renkli isimleri konuk koltuğunda ağırlayan İbrahim Tatlıses'in son bölümü sevilerek izlenmişti. 

Son zamanlarda ise İbo Show'un final yapacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Fakat bu konu hakkında hem yapımcıdan hem de STAR TV'den açıklama gelmişti. Programın final yapmadığını, 16 bölümlük yeni anlaşma imzalayan programın sunucusuna birde hediye verilmişti. Gündemde uzun süre yer kaplayan hediyenin fiyatı dudaklarda uçuklara neden oldu.

15 Mar 2021 - 13:22 Ankara- Magazin

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