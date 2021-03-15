Ankara’da Sözleşmeli Öğretmenlik Ön Başvuruları Başladı Mı? 2021 İlk Atama Ne Zaman? En Çok Atama Yapılacak Alanlar Hangileri?
2021 yılında Öğretmen atamalarının yapılacağının duyurulmuştu. Vatandaşların ve öğretmen adaylarının, atamalara ne zaman başvuru yapılacağı merak konusu konusu oldu. Ön başvuru ve diğer ayrıntılar haberimizde...
2021 yılında yapılacak öğretmen atamaları, eğitim fakültesi mezunu binlerce kişi tarafından araştırma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı 20 bin öğretmen ataması ile ilgili ayrıtılar belli olmaya başladı. 2021 yılı öğretmen atamalarının ön başvuruları başladı. Elektronik ortam üzerinden yapılacak olan ön başvurularda adaylar sadece bir alan üzerinden başvuru yapabilecekler. KPSS puanlarının belirleyici olacağı atamalar için başvuruların son bulacağı, sözlü sınavların yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihler de belli oldu. 2021 yılı öğretmen ataması için başvuru yapacak adaylar, atamalarla ilgili ayrıntıları araştırıyor.
2021 yılı öğretmen atamaları için başvurular elektronik ortamdan, e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar bu sene belgelerinin sunmak için il ya da ilçe müdürlüklerine gitmeyecekler. Ön başvuruların son bulacağı tarih ve saat de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz ile açıklandı. Adaylar Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden başvuruları ile ilgili ayrıntılara ulaşabiliyor.
15 Mar 2021 - 16:43 - Eğitim
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.