Pqueen Mansur Yavaş Twitch Yayın Tarihi Belli Oldu! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitch Yayını Ne Zaman?

Sosyal medya hesapları ve Twitch yayını ile tanınan Pelin Baynazoğlu kısa süre önve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yayın yapacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından başta başkentli takipçiler olmak üzere birçok kişi yayın tarihini araştırmaya başladı. Twitch yayını ile sürekli gündeme gelen Pelinm Baynazoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile yayın tarihini duyurdu.

Twitch dünyasının başarılı isimlerinden oyuncu Pelin Baynazoğlu, bir süredir “Pqueen İle Kimdir” isimli program yapıyor. 1 milyonu aşkın takipçisi ile ünlü isimleri tanıştıran Pelin Baynazoğlu, kısa süre önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı konuk edeceğini duyurmuştu. Siyasi figürlerin çok fazla yer almadığı Twitch yayını için yapılan bu duyuru takipçileri hem sevindirdi hem de şaşırttı. Mansur Yavaş’ın katılımı ile gerçekleşecek programda konuşulacaklar merak edilmeye başlandı. Mansur Yavaş’ın konuk olacağı yayını kaçırmak istemeyen birçok kişi ise yayın tarihini merak ediyordu. Bir süredir beklenen Twitch yayınının tarihi de açıklandı.