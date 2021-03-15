Ankara'nın Risk Haritası ve Rengi Belli Oldu! Kafe ve Lokantalar Kapanıyor Mu? Okullar Devam Edecek Mi?  İşte Kabine Toplantısı Sonrası Kararları

Türkiye’nin mart ayının başında girdiği kontrollü normalleşme sürecinin gidişatı ile ilgili ilk veriler kabine toplantısının ardından belli olacak. Kabine toplantısı ile hangi illerde vaka sayılarının arttığı, hangi illerde azaldığı ve risk haritasında nasıl değişikliklerin yaşanacağı belli olacak. Mart ayının başında haritada sarı olarak gösterilen ve orta riskli iller arasında yer alan başkent Ankara’nın ise turuncu renge dönmesi bekleniyor. İllerdeki risk seviyelerine göre kısıtlamalar ve esnemelerle ilgili de değişiklikler söz konusu olacak.

Ankara'nın Risk Haritası ve Rengi Belli Oldu! Ankara yine SARI katagoride devam edecek. Cumhurbaşkanı Kabine sonrası yaptığı önemli açıklamaya göre Şehirlerdeki mevcut uygulamalar Bir süre daha devam edecek.

Bu kararın alınmasının en önemli nedeni, Vaka sayısını artması yanında, vakaların sayısı, vakaların hastaneye yatma oranı, ağır vaka ve ölümlerin az olması Kabine toplantısı sonrası bu kararın alınmasına etken oldu.

Kafe ve Lokantalar diğer kamu açık yerlee aynı kısıtlamalarla faaliyetlerine devam edecek.

Okullar kapanmıyor.

Son Dakika Cumhurbaşkanı Kabine Toplant Sonrası Açıklama Yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize, üzerinde 2053 vizyonlarını inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız. "

Erdoğan: "Türkiye'ye diz çöktüremeyeceklerini görenlerin, diplomasi ve ekonomi alanında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız."

Erdoğan: "( Kovid-19) Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı."

Erdoğan: "(Kovid-19) Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz."

Erdoğan: "(Kısa çalışma ödeneği) Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz."

Erdoğan: "Gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı, ciro kaybı desteğiyle ilgili başvuruların değerlendirmesi sürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl üreticilerimize yapacağımız tarımsal destek ödemesi tutarı 24 milyar liradır."

Ankara'nın Risk Haritası ve Rengi Belli Oldu! Kafe ve Lokantalar Kapanıyor Mu? Okullar Devam Edecek Mi? İşte Kabine Toplantısı Sonrası Kararları

Cumhurbaşkanı Kabine sonrası yaptığı önemli açıklamaya göre Şehirlerdeki mevcut uygulamalar devam edecek. Bu durumda Ankara sarı katagorisinde devam ettiği ve yasakların metcut durumda devam edeceği analamı taşımaktadır.

Mart ayının başında Türkiye’de illerin risk seviyelerine göre farklılık gösteren yerinde karar dönemi başladı. Yerinde karar uygulamasına geçilen kontrollü normalleşme sürecinde illerdeki kısıtlama ve yasaklar risk oranlarına göre belli oldu. Haritada mavi olarak gösterilen düşük riskli iller ve sarı olarak gösterilen orta riskli illerde esnemeler daha fazla olurken, turuncu renkle gösterilen yüksek ve kırmızı renkle gösterilen çok yüksek riskli illerde ise kısıtlamalar daha fazla oldu. Risk seviyesi yüksek olan illerde okullardaki yüz yüze eğitim kademelerinden, sokağa çıkma yasaklarına kadar birçok farklı uygulama söz konusu oldu.