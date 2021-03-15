Kırmızı Oda Dizisinden Şok Ayrılık! Karar Alındı, Artık Ne Sette Ne de Kamera Önünde Olacak! Resmen Gidiyor!

Sezon başından bu yana en çok konuşulan bu yapımların hikâyelerinin gerçek olması izleyiciyi ekrana kilitlemeye yetiyor. OGM Pictures imzalı bu yapımlar, ekranların en çok seyredilen yapımları olarak gündeme geliyor. Aynı zamanda dizilerde yer alan oyuncuların da göstermiş olduğu performanslar hafızalara kazınmaya yetiyor.

Son dönemde ekranlara gelen yapımların en dikkat çekeni bu yapımlar olarak biliniyor. Özellikle hikâye, senaryo ve oyunculuk dizilerin bel kemiği haline geldi. Aynı zamanda bu olayların yönetmen tarafından oluşturulduğunu da göz ardı etmemek lazım. Kırmızı Oda dizisinin yönetmen koltuğunda yer alan Cem Karcı, son zamanlarda çok konuşulan isimlerden bir tanesi.