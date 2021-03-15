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- 15 Mar 2021 - 18:36 G: 15 Mar 2021 - 18:40

Kırmızı Oda Dizisinden Şok Ayrılık! Karar Alındı, Artık Ne Sette Ne de Kamera Önünde Olacak! Resmen Gidiyor!

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, en çok konuşulan diziler arasında yerini alırken hayran kitlesini arttırmaya devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikâyelerini anlatan kitaplarından Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri seyircisiyle buluşurken bir de bu dizilerin oyuncuları adeta yüreklere dokunuyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sezon başından bu yana en çok konuşulan bu yapımların hikâyelerinin gerçek olması izleyiciyi ekrana kilitlemeye yetiyor. OGM Pictures imzalı bu yapımlar, ekranların en çok seyredilen yapımları olarak gündeme geliyor. Aynı zamanda dizilerde yer alan oyuncuların da göstermiş olduğu performanslar hafızalara kazınmaya yetiyor.

Son dönemde ekranlara gelen yapımların en dikkat çekeni bu yapımlar olarak biliniyor. Özellikle hikâye, senaryo ve oyunculuk dizilerin bel kemiği haline geldi. Aynı zamanda bu olayların yönetmen tarafından oluşturulduğunu da göz ardı etmemek lazım. Kırmızı Oda dizisinin yönetmen koltuğunda yer alan Cem Karcı, son zamanlarda çok konuşulan isimlerden bir tanesi.

15 Mar 2021 - 18:36 Ankara- Dizi Haberleri

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