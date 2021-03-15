Müge Anlı Koronavirüs Önlemlerini Hiçe Saydı! Maske Yere Düşünce Karşı Tarafa Fena Laf Çarptı! Televizyon Dünyasında Bir İlk Gerçekleşti! “Al Maskeni”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir ilk yaşandı. Televizyon dünyasında ilk kez gerçekleşe bu olay seyircilerin tepkilerine neden oldu. Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan Müge Anlı…
Hafta içi her gün ekranlara gelen başarılı yapım son zamanlarda ele aldığı ‘sapık enişte’ vakasıyla konuşuluyor. Programda yaşanan gelişmelerden haberdar olmak isteyen seyirciler ise derin bir nefes aldı. Eniştesi tarafından ormanlık alana götürülerek tecavüze uğrayan Abdurrahman Bey, Müge Anlı'dan ve başarılı ekibinden yardım istemişti.
Ailenin büyük kabusu haline gelen eniştenin ve bu işe yardım eden üç arkadaşının gözaltına aldığında haberini veren Müge Anlı, aile üyelerine derin bir nefes aldırdı. Sevilen programa konuk olarak katılan isimlerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Hatta Müge Anlı'nın programda bulunan bir aile üyesi pandemi yasaklarını hiçe sayarak sarılmak istediğini söyledi.
15 Mar 2021 - 18:39 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.