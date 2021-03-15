Müge Anlı Koronavirüs Önlemlerini Hiçe Saydı! Maske Yere Düşünce Karşı Tarafa Fena Laf Çarptı! Televizyon Dünyasında Bir İlk Gerçekleşti! “Al Maskeni”

Hafta içi her gün ekranlara gelen başarılı yapım son zamanlarda ele aldığı ‘sapık enişte’ vakasıyla konuşuluyor. Programda yaşanan gelişmelerden haberdar olmak isteyen seyirciler ise derin bir nefes aldı. Eniştesi tarafından ormanlık alana götürülerek tecavüze uğrayan Abdurrahman Bey, Müge Anlı'dan ve başarılı ekibinden yardım istemişti.

Ailenin büyük kabusu haline gelen eniştenin ve bu işe yardım eden üç arkadaşının gözaltına aldığında haberini veren Müge Anlı, aile üyelerine derin bir nefes aldırdı. Sevilen programa konuk olarak katılan isimlerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Hatta Müge Anlı'nın programda bulunan bir aile üyesi pandemi yasaklarını hiçe sayarak sarılmak istediğini söyledi.