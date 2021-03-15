Hande Erçel'in Kardeşi Sosyal Medyayı Salladı! O Fotoğrafıyla Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti! "Tam Bir Güzellik Abidesi!"

Oyuncu Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel, bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 3 milyondan fazla takipçili sosyal medya hesabından, ‘geçen hafta Pera’da çekildi’ notuyla paylaştığı fotoğraflarla takipçileri arasından ‘güzellik abidesi’ gibi yorumlar geldi. Yakın bir arkadaşı tarafından çektirdiği pozlarını, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gamze Erçel, yoğun ilgi gördü.

Gönderisine, takipçilerinden beğeni yağdı. Nisan 2019’da reklamcı eşi Caner Yıldırım’la nikah masasına oturan oyuncu Gamze Erçel, aynı yıl bebeğini kucağına aldı. Geçtiğimiz yıl annesini kanserden kaybeden Gamze Erçel, kızına annesinin adını, Aylin Mavi ismini verdi. Attığı her paylaşımla ilgi odağında olmayı başaran Gamze Erçel, 11 aylık kızıyla attığı gönderilerle de beğeni yağmuruna tutuluyor.