Hande Erçel'in Kardeşi Sosyal Medyayı Salladı! O Fotoğrafıyla Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti! "Tam Bir Güzellik Abidesi!"
Ünlü oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine çekti. Paylaştığı andan itibaren takipleri tarafından yoğun ilgi gören fotoğrafa, sevenlerinden beğeni yağdı.
Oyuncu Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel, bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 3 milyondan fazla takipçili sosyal medya hesabından, ‘geçen hafta Pera’da çekildi’ notuyla paylaştığı fotoğraflarla takipçileri arasından ‘güzellik abidesi’ gibi yorumlar geldi. Yakın bir arkadaşı tarafından çektirdiği pozlarını, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gamze Erçel, yoğun ilgi gördü.
Gönderisine, takipçilerinden beğeni yağdı. Nisan 2019’da reklamcı eşi Caner Yıldırım’la nikah masasına oturan oyuncu Gamze Erçel, aynı yıl bebeğini kucağına aldı. Geçtiğimiz yıl annesini kanserden kaybeden Gamze Erçel, kızına annesinin adını, Aylin Mavi ismini verdi. Attığı her paylaşımla ilgi odağında olmayı başaran Gamze Erçel, 11 aylık kızıyla attığı gönderilerle de beğeni yağmuruna tutuluyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.