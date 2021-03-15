Kurtlar Vadisi Hakkında Net Bir Açıklama Sonunda Geldi! Hem Show, Hem Star TV Diziye Rest Çekti! Televizyon Dünyası Sallanıyor! Hiçbir Kanal Bu Diziyi Kabul Etmiyor…
Yayın hayatı boyunca ülke gündemine oturmuş olan dizilerden Kurtlar Vadisi hakkında net bir açıklama geldi. Merakla beklenen dizi hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu iddiayı noktalandıracak haberse sonunda geldi. Her iki kanalda diziyi reddetti. Kurtlar Vadisi başlamayacak mı?
Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı iddia edilen dizinin daha sonra Star TV ekranlarında başlayacağı iddia edildi. Fakat her iki kanalda daha sonra bu diziyle herhangi bir anlaşma imzalamadıklarını açıklamıştı.
Ekranlara halen dönüp dönmeyeceği hakkında birçok iddia yayılan dizinin Şubat ayında ekranlarda olması gerekiyordu fakat sadece iddialar kaldı diziden geriye... Kanallarla ilgili yaşanan problem ise dizinin ekranlara gelmeyeceğini resmen gösterdi. Kanalla ilgili bir sorun yaşadıkları yansıtılan dizinin kanal sorunu varmış gibi gösteriliyordu fakat sonunda bu iddialara bir yanıt geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.