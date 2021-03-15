Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit'e Yol Gözüktü! Demir Çoktan Seçimini Yaptı, Görselle Kanıtladı! "Sevgili..."

Bir Zamanlar Çukurova’nın, başroldeki Demir Yaman karakterine hayat veren ünlü oyuncusu, Murat Ünalmış’ın, sosyal medya hesabından yaptığı, ‘Sevgili ‘Partnerim’ paylaşımı çok dikkat çekti. Her Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayınlanan, reyting rekoru kıran, sevilen diziden olay paylaşım geldi.

Başrolde yer alan ünlü oyuncu Murat Ünalmış, oyuncu arkadaşı Hilal Altınbilek ile dizi setinden paylaştığı, ‘Sevgili Partnerim’ notuyla gündemi değiştirdi. Yaptığı paylaşımla, Demir’in artık Ümit’le değil, Züleyha ile yoluna devam edeceğini görselle belirten ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı. Züleyha ve Demir karakterini daha çok beğenen ve destekleyen takipçilerden, yapılan paylaşıma ilgi büyük oldu.