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- 15 Mar 2021 - 21:21 G: 15 Mar 2021 - 21:47

Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit'e Yol Gözüktü! Demir Çoktan Seçimini Yaptı, Görselle Kanıtladı! "Sevgili..."

ATV ekranlarının sevilen ve izlenme rekorları kıran dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ setinden olay paylaşım… ATV ekranlarının sevilen dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın setinden gelen fotoğrafla senaryo mu değişti yorumları gelmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bir Zamanlar Çukurova’nın, başroldeki Demir Yaman karakterine hayat veren ünlü oyuncusu, Murat Ünalmış’ın, sosyal medya hesabından yaptığı, ‘Sevgili ‘Partnerim’ paylaşımı çok dikkat çekti. Her Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayınlanan, reyting rekoru kıran, sevilen diziden olay paylaşım geldi.

Başrolde yer alan ünlü oyuncu Murat Ünalmış, oyuncu arkadaşı Hilal Altınbilek ile dizi setinden paylaştığı, ‘Sevgili Partnerim’ notuyla gündemi değiştirdi. Yaptığı paylaşımla, Demir’in artık Ümit’le değil, Züleyha ile yoluna devam edeceğini görselle belirten ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı. Züleyha ve Demir karakterini daha çok beğenen ve destekleyen takipçilerden, yapılan paylaşıma ilgi büyük oldu.

15 Mar 2021 - 21:21 Ankara- Dizi Haberleri

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