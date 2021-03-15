Kırmızı Oda Dizisi Bir Karakterin Daha Üzerini Çizdi! Artık Diziden Ayrıldığı Kesinleşti, Anlaşması Bitti! Neler Oluyor Neler...
TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Kırmızı Oda dizisinde yaşanılanlar seyircileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her bölümde farklı bir hikayenin anlatıldığı dizide, bir karakterin üzeri çizildi. Farklı bir projeyle anlaştığı ortaya çıkan ismin diziden ayrılması ise an meselesi...
Yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çekmiş olan dizilerden Kırmızı Oda, sevilerek izlenemeye devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenerek hayata geçirilen dizide farklı kişilerin gerçek hayatları anlatılıyor. Şizofreni hastalığından panik atak rahatsızlığına kadar birçok ruhsal sorunu ele alan dizi, Cuma akşamları ekranlara geliyor.
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Kırmızı Oda dizisinden Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın kısa bir süre sonra dizideki görevi bitiyor. Kliniğe panik atak sorunuyla gelen Sadi karakteri, bir an için herkesi korkutsa da yayınlanan her bölümde daha çok sevilmeye başlanmıştı. Sevilen oyuncunun ayrılacağı bölüm ise...
15 Mar 2021 - 21:43 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.