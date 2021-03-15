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- 15 Mar 2021 - 22:15 G: 15 Mar 2021 - 22:31

Demet Akalın Herkesi Şoka Soktu! Alişan’a Öyle Bir Şey Yaptı ki; Görenler Şaştı Kaldı! Uçan Kuşa Yorum Yapan Akalın Sessiz Kalınca Olanlar Oldu…

Alişan ile Demet Akalın beraber program sunmasıyla birlikte oldukça beğenilen bir program çifti olmuştu. Enerjileri muhteşem olan ikilinin araları oldukça iyiyken yaşanan son olayla birlikte hayranları “neler oluyor?” dediler. Demet Akalın ve Alişan arasında sıkıntının ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın da, Alişan da sık sık birbirleriyle yorumlaşıyor ve eğleniyorlardı. Fakat Alişan’ın yaptığı Dünyalar tatlısı paylaşıma Demet Akalın sessiz kaldı. Akalın, genel olarak sadece küs olduğu veya ağır bir şekilde darıldığı kişilere sessiz kalırken, bu listeye Alişan’ı alıp almadığı merak ediliyor. Peki Alişan Demet Akalın’a bir şey mi yaptı? İşte detaylar…

Alişan ve Demet Akalın çatısı altında en son yaşanan olay Ece Erken tarafında gerçekleşmişti. Alişan ile oldukça yakın arkadaş olduğu bilinen Ece Erken, Demet Akalın’la barışmasıyla birlikte Alişan ile dostluğuna ara vermişti. Alişan’la neden küstünüz? Sorusunu alan Erken, Alişan’ın Demet Akalın ile ilgili herkese çok ağır cümleler kurduğunu aktardı. Bundan sonra herhangi bir olay yaşanmadı.

15 Mar 2021 - 22:15 Ankara- Magazin

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