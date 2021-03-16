Sefirin Kızı’nda Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün’ün Nikahlı Karısı Olduğunu Açıkladı! Herkes Tepkili… Neler Oluyor?
Son zamanların kuşkusuz en çok izlenen dizilerinden birisi olan Sefirin Kızı yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler başarılı performanslarını ortaya koymasıyla beraber oldukça profesyonel işlere imzasını atıyor. Fakat son zamanlarda Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek arasında geçenler tüm dengeleri değiştirdi. İkili geçtiğimiz hafta nikah masasına oturmalarıyla beraber herkesten habersiz dünya evine girdi. Şimdi ise…
Sefirin Kızı dizisinde başrollere hayat veren Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek tüm dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda dizinin reytinglerinde gözle görülür oranda düşüş yaşansa da milyonlarca kişi ısrarla dizinin devam etmesini fakat adının değişmesini temenni ediyor. Fakat durum beklenenin aksine bir seyir gösteriyor. Başrollerin nikah masasına oturmasının ardından herkes her şeyi öğrendi. Bu da demek oluyor ki final çok yakın. Peki, Sefirin Kızı’nda neler oluyor?
Sefirin Kızı’nın geçen hafta yayınlanan yeni bölümünde Tuba Büyüküstün’ün hayat verdiği Mavi ve Engin Akyürek’in canlandırdığı Sancar karakteri herkesten habersiz sade bir nikahla evlenmişti. Her ikisi de oldukça mutlu görünse de Mavi ve Sancar ailelerin bir sıkıntı çıkaracağını düşünüyor ve henüz evlendiklerini kimseye söylemek istemiyorlardı. Fakat Sancar bu işlerin tamamen tersine dönmesine neden oldu.
16 Mar 2021 - 11:10 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.