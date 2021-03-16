Sefirin Kızı’nda Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün’ün Nikahlı Karısı Olduğunu Açıkladı! Herkes Tepkili… Neler Oluyor?

Sefirin Kızı dizisinde başrollere hayat veren Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek tüm dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda dizinin reytinglerinde gözle görülür oranda düşüş yaşansa da milyonlarca kişi ısrarla dizinin devam etmesini fakat adının değişmesini temenni ediyor. Fakat durum beklenenin aksine bir seyir gösteriyor. Başrollerin nikah masasına oturmasının ardından herkes her şeyi öğrendi. Bu da demek oluyor ki final çok yakın. Peki, Sefirin Kızı’nda neler oluyor?

Sefirin Kızı’nın geçen hafta yayınlanan yeni bölümünde Tuba Büyüküstün’ün hayat verdiği Mavi ve Engin Akyürek’in canlandırdığı Sancar karakteri herkesten habersiz sade bir nikahla evlenmişti. Her ikisi de oldukça mutlu görünse de Mavi ve Sancar ailelerin bir sıkıntı çıkaracağını düşünüyor ve henüz evlendiklerini kimseye söylemek istemiyorlardı. Fakat Sancar bu işlerin tamamen tersine dönmesine neden oldu.