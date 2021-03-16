Minik Şefler Mutfakta Hünerlerini Sergiledi...
Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu’nda gerçekleştirilen etkinliklerle minik öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini geliştirebilme imkanı buluyor.
Minik Şefler Mutfakta Hünerlerini Sergiledi
Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu’nda öğrenciler mutfağa girerek, öğretmenleri eşliğinde kurabiye yaptı. Çocuklar, kurabiye yapımı ve mutfak deneyimi etkinlikleri ile hem becerilerini geliştiriyor hem de aşçılık sanatını daha yakından tanıyor.
Nezaket Kreş Okulunda, mutfak saati etkinliği ile çocukların küçük yaşta doğru beslenme alışkanlığı kazanmaları ve birbirinden lezzetli yemeklere imza atmaları için küçük şefler hünerlerini sergiledi.
Yaptıkları nefis kurabiyelerle öğretmenlerinden tam not alan minik şefler, eğlenceli vakit geçirirken, kurabiyelerin sofraya olan yolculuğunu uygulamalı olarak öğrenmiş oldu.
Nezaket Okulları’nda çocuklar becerilerini keşfediyor
Gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların, el becerilerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Nezaket Kreş Okulu öğretmenleri; ‘‘Kreşimizde çocuklarımızın yüzlerini güldürürken öğrenmelerini sağlıyoruz. Burada çocuklara hayal güçlerini ve el yeteneklerini geliştirmeleri için eğitim veriyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerle çocuklarımız ürünleri bizzat kendileri yaparak hem hayata hazırlanıyor hem de becerilerini keşfetmelerine olanak sağlanıyor. Ayrıca pasta, kek ve kurabiye yapmayı öğrenen çocuklarımızın bir yandan da özgüvenleri gelişiyor. Nezaket Okulumuzda çocuklarımızın her alanda gelişim sağlamaları için hizmet vermeye devam edeceğiz’’ dedi.
16 Mar 2021 - 11:17 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.