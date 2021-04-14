Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Nis 2021 - 22:24 G: 14 Nis 2021 - 22:27

Ankara'da 15 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 15 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 15 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan ayının yaklaşması ile beraber sahur ve iftar saatleri de araştırılmaya başlandı. Hicri takvime göre Müslümanlar için en önemli dini olayların yaşandığı üç aylar her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Üç aylardan ilki olan Recep ayının bitmesi ve Şaban ayının başlaması için Müslümanlar da Ramazan hazırlığı yapmaya başladı. Ramazan ayı için hazırlıkların başladığı bu dönemde Müslümanlar, iftar sofralarında edilecek duaları, orucu bozan durumları, sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı.

Ankara'da 15 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 15 Nisan 2021 iftar vakti: Akşam saat:19.33

15 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 15 Nisan 2021 Sahur vakti: İmsak vakti saat: 04.34

Ramazan ayı İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirildiği ay olmasından dolayı oldukça önemlidir. İslam’ın en önemli ibadetleri arasında yer alan orucun tutulduğu Ramazan ayında Müslümanlar nefislerini kontrol etmek için oruç tutar ve tüm günahlardan uzak durur. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Ramazan ayında günahlar için tövbe edilir ve af dilenir. Allah’a şükür etmek için duaların edildiği ve dileklerin dilendiği Ramazan ayında topluca namazlar kılınır. Müslümanların manevi olarak çok önemsediği Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik duyguları daha da artar. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber oruç hazırlığında olan Müslümanlar, sahur ve iftar saatlerinin de araştırmaya başladı.

14 Nis 2021 - 22:24 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
14 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
14 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 14 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 14 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da Hafta İçi Sokağa Çıkma Saatleri Değişti Mi, Saat Kaç Oldu? Ankara'da 14 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaçta Başlıyor? mask
Ankara'da Hafta İçi Sokağa Çıkma Saatleri Değişti Mi, Saat Kaç Oldu? Ankara'da 14 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaçta Başlıyor?
Ankara iftar vakti 14 nisan 2021! 14 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara iftar vakti 14 nisan 2021! 14 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ankara' da Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır? Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır? mask
Ankara' da Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır? Ücretsiz Ramazan Pidesi Nasıl Alınır?
Ankara’da Ramazan Davulu Çalınacak Mı? 2021 Sahurda Ramazan Davulu Çalınacak Mı? Ramazanda Davulcu Geleneği Nedir? mask
Ankara’da Ramazan Davulu Çalınacak Mı? 2021 Sahurda Ramazan Davulu Çalınacak Mı? Ramazanda Davulcu Geleneği Nedir?
13 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 13 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 13 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 13 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 13 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 13 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 13 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ankara 13 Nisan Salı ilk iftar ve sahur saat kaçta? 2021 Ankara Ramazan imsakiyesi 1. Gün mask
Ankara 13 Nisan Salı ilk iftar ve sahur saat kaçta? 2021 Ankara Ramazan imsakiyesi 1. Gün
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da 15 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 15 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 15 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 15 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Yasak Elma Dizisinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şahika Yanına Kaya'yı Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Kırıldı! Bu Poz Sosyal Medyanın Gündemi Olur! mask
Yasak Elma Dizisinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şahika Yanına Kaya'yı Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Kırıldı! Bu Poz Sosyal Medyanın Gündemi Olur!
Mehmet Ali Erbil'den Serdar Ortaç'a Sert Gönderme! Konu Bir Anda Serdar Ortaç'a Döndü! Para Konusu Açılınca İşler Şekil Değiştirdi! "Serdar Gibi Olurdum!" mask
Mehmet Ali Erbil'den Serdar Ortaç'a Sert Gönderme! Konu Bir Anda Serdar Ortaç'a Döndü! Para Konusu Açılınca İşler Şekil Değiştirdi! "Serdar Gibi Olurdum!"
Sinem Kobal Sonunda Kızının Yüzünü Gösterdi! Aylar Sonra Bir İlk Oldu, Tarihe Kazındı! Resmen Tekrar Kendini Doğurmuş! Bu Kadar Benzerlik Şok Etkisi Yarattı! mask
Sinem Kobal Sonunda Kızının Yüzünü Gösterdi! Aylar Sonra Bir İlk Oldu, Tarihe Kazındı! Resmen Tekrar Kendini Doğurmuş! Bu Kadar Benzerlik Şok Etkisi Yarattı!
‘Survivor Yayından Kaldırılıyor’ RTÜK Ceza Üzerine Ceza Verdi! Yaptırımları Çok Ağır Oldu! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? Sonu Geldi... mask
‘Survivor Yayından Kaldırılıyor’ RTÜK Ceza Üzerine Ceza Verdi! Yaptırımları Çok Ağır Oldu! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? Sonu Geldi...
Kırmızı Oda Dizisi Dalga Konusu Oldu! 6 Kişi Bir Araya Geldi, Öyle Bir Ti’ye Aldılar Ki… Boncuk ve Sadi Hiç Böyle Bir Şeye Şahit Olmamıştır! mask
Kırmızı Oda Dizisi Dalga Konusu Oldu! 6 Kişi Bir Araya Geldi, Öyle Bir Ti’ye Aldılar Ki… Boncuk ve Sadi Hiç Böyle Bir Şeye Şahit Olmamıştır!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL