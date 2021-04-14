Ankara'da 15 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 15 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan ayının yaklaşması ile beraber sahur ve iftar saatleri de araştırılmaya başlandı. Hicri takvime göre Müslümanlar için en önemli dini olayların yaşandığı üç aylar her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Üç aylardan ilki olan Recep ayının bitmesi ve Şaban ayının başlaması için Müslümanlar da Ramazan hazırlığı yapmaya başladı. Ramazan ayı için hazırlıkların başladığı bu dönemde Müslümanlar, iftar sofralarında edilecek duaları, orucu bozan durumları, sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı.

Ankara'da 15 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 15 Nisan 2021 iftar vakti: Akşam saat:19.33

Ankara · 15 Nisan 2021 Sahur vakti: İmsak vakti saat: 04.34

Ramazan ayı İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirildiği ay olmasından dolayı oldukça önemlidir. İslam’ın en önemli ibadetleri arasında yer alan orucun tutulduğu Ramazan ayında Müslümanlar nefislerini kontrol etmek için oruç tutar ve tüm günahlardan uzak durur. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Ramazan ayında günahlar için tövbe edilir ve af dilenir. Allah’a şükür etmek için duaların edildiği ve dileklerin dilendiği Ramazan ayında topluca namazlar kılınır. Müslümanların manevi olarak çok önemsediği Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik duyguları daha da artar. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber oruç hazırlığında olan Müslümanlar, sahur ve iftar saatlerinin de araştırmaya başladı.