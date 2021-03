Kurtlar Vadisi Dizisini Bekleyenlere Kabus Gibi Haber! Her İki Kanalda Duyurusunu Yaptı! Ne Star, Ne Show! Hiçbir Şekilde Ortada Yok!

Başlangıçta Show TV söylentisi medyada yer bularken, başarılı dizi için bu sefer de Star TV söylentileri de doğmaya başladı. Ancak son dönemde hakkında çıkan haberlerde, dizinin ekranlara dönüp dönmeyeceği değil de yayınlanacak olan kanalla alakalı bir arada kalmışlık var gibi bir izlenim oluşuyor.

Başrolde Polat Alemdar karakteri ile hafızalara işlenen başarılı oyuncu Necati Şaşmaz dikkatleri üzerine toplamıştı. Memati Baş’a kendisine has bir kişilik yaratan Gürkan Uygun gibi önemli isimlerde bulunuyordu. Sevilen dizi hakkında ise söylentiler her geçen gün artıyor. Sürekli olarak gündemi işgal eden ‘Kurtlar Vadisi dönüyor mu?’ tartışması her geçen gün güncelliğini korurken artık seyirciler ise yapımcılardan net bir karar beklemekte ve diziye karşı olan özlemin giderilmesi konusunda samimi bir istek içerisindeler.