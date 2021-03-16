Kurtlar Vadisi Dizisini Bekleyenlere Kabus Gibi Haber! Her İki Kanalda Duyurusunu Yaptı! Ne Star, Ne Show! Hiçbir Şekilde Ortada Yok!
Türk televizyon tarihine adını altın isimlerle kazıyan Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili sürekli gündeme gelen bir tartışma ortaya çıkıyor. ‘’Acaba dizi yeniden dönüyor mu ’’, ‘’ Dizi yeniden çekilecek mi’’ gibi tartışmalar dizi için sürekli olarak sorular sorulmaya devam ediyor. Bunun ötesinde bazı kanallar hakkında da iddialar atılmaya başlandı.
Başlangıçta Show TV söylentisi medyada yer bularken, başarılı dizi için bu sefer de Star TV söylentileri de doğmaya başladı. Ancak son dönemde hakkında çıkan haberlerde, dizinin ekranlara dönüp dönmeyeceği değil de yayınlanacak olan kanalla alakalı bir arada kalmışlık var gibi bir izlenim oluşuyor.
Başrolde Polat Alemdar karakteri ile hafızalara işlenen başarılı oyuncu Necati Şaşmaz dikkatleri üzerine toplamıştı. Memati Baş’a kendisine has bir kişilik yaratan Gürkan Uygun gibi önemli isimlerde bulunuyordu. Sevilen dizi hakkında ise söylentiler her geçen gün artıyor. Sürekli olarak gündemi işgal eden ‘Kurtlar Vadisi dönüyor mu?’ tartışması her geçen gün güncelliğini korurken artık seyirciler ise yapımcılardan net bir karar beklemekte ve diziye karşı olan özlemin giderilmesi konusunda samimi bir istek içerisindeler.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.