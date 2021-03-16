BİM Markette Yok Yok! Mutfaktan Banyoya Tüm Ürünlerde %50 İndirim! Kapılar Açıldığı Gibi Ürünler Bitecek!
Yaptığı indirimler ve reyonlarına getirdiği kaliteli ürünlerle beraber neredeyse tüm Türkiye’nin gözde marketlerinden birisi olan BİM, 19 Mart 2021 aktüel kataloğunu yayınlamasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Her hafta birbirinden farklı ürünlerle müşterisinin karşısına çıkan BİM market bu sefer oldukça kullanışlı ve avantajlı ürünlere kataloğunda yer verdi. Binlerce kişi BİM 19 Mart 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünlerin olduğunu araştırmaya başladı.
A’dan Z’ye birçok ürüne kataloğunda yer veren BİM market, pandemi sürecinde maddi anlamda sıkıntı yaşayan müşterileri için oldukça cazip fiyatlara son derece kaliteli ürünleri getirerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi BİM marketin yayımladığı kataloğu görmek için arama motorlarında, “BİM 19 Mart 2021 aktüel katalog! BİM 19 Mart 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?” sorgularına yanıt aramaya başladı.
İstanbul’dan Bitlis’e kadar 81 ilde de şubesi bulunan BİM market, 19 Mart 2021 aktüel kataloğunu yayınlamasının ardından vatandaşların gülen yüzü oldu. Milyonlarca kişi bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünlere yer verildiğini araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar…
16 Mar 2021 - 16:06 Ankara- Aktüel Ürünler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.