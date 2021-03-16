BİM Markette Yok Yok! Mutfaktan Banyoya Tüm Ürünlerde %50 İndirim! Kapılar Açıldığı Gibi Ürünler Bitecek!

A’dan Z’ye birçok ürüne kataloğunda yer veren BİM market, pandemi sürecinde maddi anlamda sıkıntı yaşayan müşterileri için oldukça cazip fiyatlara son derece kaliteli ürünleri getirerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi BİM marketin yayımladığı kataloğu görmek için arama motorlarında, “BİM 19 Mart 2021 aktüel katalog! BİM 19 Mart 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?” sorgularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul’dan Bitlis’e kadar 81 ilde de şubesi bulunan BİM market, 19 Mart 2021 aktüel kataloğunu yayınlamasının ardından vatandaşların gülen yüzü oldu. Milyonlarca kişi bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünlere yer verildiğini araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar…