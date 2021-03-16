Savaşçı Dizisi Yayın Tarihine Noktayı Koydu! Ne Akıbeti Belli Ne de Tarihi! Tepkiler Çığ Gibi! “Yeter! Bıktık Artık!”

Geçmiş sezonlarında Pazar günleri yayınlanan Savaşçı dizisi ciddi anlamda ilgi görüyor ve reyting sıralamasında bana mısın demiyordu. Tüm rakiplerini tek geçen Savaşçı dizisinin yeni sezonu için geri sayım yapılmaya başlamıştı. Kadrosuna dahil olan yeni oyuncularla birlikte milyonlarca kişi dizinin bundan sonra çok daha farklı bir boyuta geçeceğini ifade ediyordu. Ta ki dizinin yayın tarihi hakkında net bir açıklama gelmeyene kadar. Seyirci tepkisini ortaya koyunca, Savaşçı hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

Savaşçı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandığında milyonlarca kişi sevinç çığlıkları atmış ve dizinin çok kısa bir süre zarfında yayınlanacağını ifade etmişti. Fakat ne çare, yapımcıdan yayın günüyle alakalı tek bir açıklama bile gelmedi. Şimdiye kadar beşinci sezonun dört tanıtımı yayınlandı yayınlanmasına da seyirci artık tanıtımla değil Savaşçı dizisinin yayın tarihiyle ilgilendiğini ifade ediyor.