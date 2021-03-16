Savaşçı Dizisi Yayın Tarihine Noktayı Koydu! Ne Akıbeti Belli Ne de Tarihi! Tepkiler Çığ Gibi! “Yeter! Bıktık Artık!”
FOX TV’de yayınlanması beklenilen Savaşçı dizisi son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen fragmanlarını yayınlamaya başlayınca seyirciden tepkiler çığ geldi. Milyonlarca kişi yakında başlayacak olan dizinin bir an evvel yayınlanmasını temenni ediyor ve büyük bir heyecanla yayın gününü beklediklerini dile getiriyorlardı. Fakat durum pekte beklendiği gibi olmamaya başladı. Seyirciden tepkiler çığ gibi gelirken dizi hakkında ortaya çıkan o detay tüm dengeleri değiştirdi.
Geçmiş sezonlarında Pazar günleri yayınlanan Savaşçı dizisi ciddi anlamda ilgi görüyor ve reyting sıralamasında bana mısın demiyordu. Tüm rakiplerini tek geçen Savaşçı dizisinin yeni sezonu için geri sayım yapılmaya başlamıştı. Kadrosuna dahil olan yeni oyuncularla birlikte milyonlarca kişi dizinin bundan sonra çok daha farklı bir boyuta geçeceğini ifade ediyordu. Ta ki dizinin yayın tarihi hakkında net bir açıklama gelmeyene kadar. Seyirci tepkisini ortaya koyunca, Savaşçı hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.
Savaşçı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandığında milyonlarca kişi sevinç çığlıkları atmış ve dizinin çok kısa bir süre zarfında yayınlanacağını ifade etmişti. Fakat ne çare, yapımcıdan yayın günüyle alakalı tek bir açıklama bile gelmedi. Şimdiye kadar beşinci sezonun dört tanıtımı yayınlandı yayınlanmasına da seyirci artık tanıtımla değil Savaşçı dizisinin yayın tarihiyle ilgilendiğini ifade ediyor.
16 Mar 2021 - 18:03 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.