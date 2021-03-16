Hande Erçel İçin Ne Kerem Bürsin Ne Başka Biri! Herkes Bürsin Sanıyordu ama Erçel Yanılttı! Yeni Aşka Yelken Mi Açtı?

Adı Kerem Bürsin’le aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla beraber tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Milyonlarca kişi ünlü oyuncunun her paylaşımını göz hapsine alırken ortaya çıkan detay dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi Hande Erçel’in Kerem Bürsin’le gizliden gizliye aşk yaşadığını iddia ediyordu. Fakat o gerçek herkesin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Hande Erçel’in yeni aşkı…

Tarzından tutun kariyer hayatında elde ettiği başarıya kadar birçok alanda adını tarihe kazıyan Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaya başlamasıyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve yıldızı parlamıştı. Yeni neslin en popüler isimlerinden birisi olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in iddia edilen aşkı daha başlamadan bitti. Ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı sosyal medyanın diline düştü.