Ankara'da Koronavirüste Son Halkaya Gelindi! Denetimler Sıkı Şekilde Geri mi Geliyor? İşte Ankara'nın Akıbeti...
Ankara koronavirüs risk haritasına dair araştırmalar her geçen gün bir tık daha hızlanıyor. Son dakika açıklamaları direkt olarak yakından takip edilmekteyken, koronavirüs risk haritasının son güncel yayınlanan tarihi 20 - 26 Şubat arasıydı. Ankara ise yayınlanan bu haritada sarı renkteydi, yani orta risk grubundaydı. Dün yapılan toplantı sonrası açıklamalar altına imza atan Erdoğan önemli bilgilendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerdeki mevcut uygulamayı bir süre daha devam ettirme kararı aldıklarını açıklayarak, bu uygulamalar doğrultusunda gelişmeleri yakın takip edeceklerini bildirdi. Tedbirlere özellikle uyum gösterilmesiyle birlikte, ilgili denetimleri çok daha sıkı bir şekilde yürütüp; süreci yakından takip edecek olduklarını tekrardan dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının hemen sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6- 12 Mart döneminde şehir şehir ele alınan Koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehirlerin koronavirüs değerlendirme filtrelerine göre, mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gruplara ayırdığı haritayla ilgili 1 Mart 2021 tarihinde bir paylaşım altına imza atmıştı. 15 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak işleyişi aynen sürdürme kararı aldıklarını açıklamıştı. İşte detaylar >> (Diğer sayfaya geçiniz)
16 Mar 2021 - 19:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.