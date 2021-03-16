Ankara'da Koronavirüste Son Halkaya Gelindi! Denetimler Sıkı Şekilde Geri mi Geliyor? İşte Ankara'nın Akıbeti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerdeki mevcut uygulamayı bir süre daha devam ettirme kararı aldıklarını açıklayarak, bu uygulamalar doğrultusunda gelişmeleri yakın takip edeceklerini bildirdi. Tedbirlere özellikle uyum gösterilmesiyle birlikte, ilgili denetimleri çok daha sıkı bir şekilde yürütüp; süreci yakından takip edecek olduklarını tekrardan dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının hemen sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6- 12 Mart döneminde şehir şehir ele alınan Koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehirlerin koronavirüs değerlendirme filtrelerine göre, mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gruplara ayırdığı haritayla ilgili 1 Mart 2021 tarihinde bir paylaşım altına imza atmıştı. 15 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak işleyişi aynen sürdürme kararı aldıklarını açıklamıştı. İşte detaylar >> (Diğer sayfaya geçiniz)