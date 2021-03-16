ŞOK Market Resmen Rest Çekti! "Aman Kaçırma" İndirimleri Resmen Kuyruk Oluşturttu! Yarın Geliyor... Ev İçin Yok, Yok!
ŞOK, Koronavirüs dönemi boyunca yaptığı kampanyalarla dikkatleri üzerine çeken marketler arasında ilk sıralarda yerini aldı. Kampanyalarına hala devam eden ŞOK'un 17 Mart 2021 için yayınladığı aktüel kataloğu oldukça büyük talep gördü. Resmen sitelerde, sosyal medyada kuyruk oluştu. Yarın satışa girecek bu ürünlerle birlikte, market önünde de kuyruk oluşması bekleniyor. Çünkü hemen hemen her kesmin, her ihtiyacına yönelik ürünlere yer verilmiş durumda.
ŞOK 17 Mart 2021 aktüel kataloğunda çok sayıda ürün grubunda, çok güzel kampanya ve indirimler yapılmış durumda. Öyle ki, ağaç işiyle uğraşanlar da, taş işiyle uğraşanlar da, ev hanımları da, araba sahipleri de, piknik tutkunları ve inşaat işleriyle uğraşmayı sevenler de ŞOK'un yeni aktüel kataloğundan nasibini alacak. Çok geniş ürün yelpazesinde, birçok ürün sunan ŞOK, bu katalogla resmen rest çekmiş durumda.
ŞOK Market, yaptığı efsane indirimlerle birlikte bu haftanın aktüel kralığı denilebilir! İşte tüm ürünler... >> Diğer sayfaya geçiniz! Her sayfada farklı bir katalog sayfası yer almaktadır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.