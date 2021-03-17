Ankara Koronavirüs Vakalarında Sarsan Gelişme! Vaka Sayıları Tokat Etkisi Yarattı! Açıklanan Risk Haritasından Sonra Milyonlar Şok Oldu!

Yasakların kademeli olarak il il kalkmasından hemen sonra vaka saylarının hızla yükselmesi milyonlarca vatandaşın akıllarında soru işaretinin oluşmasına neden oldu. İl il yasakların kademeli olarak kalkmasına kısa bir süre önce karar verilmişti. 15 günde bir kez değişecek olan il haritası ise bir haber sitesinin verilerine göre açıklandı.

Risk haritası merakla beklenirken herhangi bir açıklama yapılmamış ve risk haritası güncellenememişti. Açıklanan verilere göre ise bir haber sitesinin sosyal medya aracılığıyla paylaştığı risk haritası gündeme geldi. Risk haritasında birçok ilin ise...