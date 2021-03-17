Ankara Koronavirüs Vakalarında Sarsan Gelişme! Vaka Sayıları Tokat Etkisi Yarattı! Açıklanan Risk Haritasından Sonra Milyonlar Şok Oldu!
Milyonlarca vatandaşı etkisi altına alan koronavirüs salgınında sarsan bir gelişme yaşandı. Vaka sayısı giderek artmaya devam edince tokat etkisi yarattı. Yaşanılan vaka artışı akıllara o soruyu getirdi. Yasaklar yeniden mi gelecek? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? İşte tüm merak edilen detaylar...
Yasakların kademeli olarak il il kalkmasından hemen sonra vaka saylarının hızla yükselmesi milyonlarca vatandaşın akıllarında soru işaretinin oluşmasına neden oldu. İl il yasakların kademeli olarak kalkmasına kısa bir süre önce karar verilmişti. 15 günde bir kez değişecek olan il haritası ise bir haber sitesinin verilerine göre açıklandı.
Risk haritası merakla beklenirken herhangi bir açıklama yapılmamış ve risk haritası güncellenememişti. Açıklanan verilere göre ise bir haber sitesinin sosyal medya aracılığıyla paylaştığı risk haritası gündeme geldi. Risk haritasında birçok ilin ise...
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.