Savaşçı Dizisi Ne Gidiyor, Ne Geliyor! Seyirciler Çılgına Döndü, Krize Girdi! “Yakında FOX TV’yi Basacağım Artık!”
Hatırlanacağı üzere sevilen dizinin geçen sezon yayınlanmayan 3 bölüm bu sezon Fox Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. Fakat devamında dizide çekimler gelmeye devam etmedi ve çıkan haberler kimseyi mutlu edecek düzeyde değildi. Gaye Turgut Evin ve Berk Oktay gibi iki kritik isim yapımdan çekilirken bunun yanı sıra yan karakterler de diziden ayrılmıştı.
Savaşçı Dizisinin Yeni Fragmanını İzlemek İçin Tıklayınız!
Ancak Savaşçı dizinin söylentileri durmadı ve dizi güncellenmiş bir oyuncu kadrosuyla ekranlara yeniden döneceği iddiaları gündeme geldi. Elbette diziye dair resmi açıklamalar geldi. Art arda bir çok ünlü isim yapım dahil oldu. Bunlar arasında Tamer Karadağlı, Erkan Meriç, Ediz Hun, Ekin Mert Duymaz gibi önemli isimler dizinin tansiyonunu yükseltmeyi başardı.
Yeni yılın başlarında Eskişehir’de dizinin hazırlıkları başlamasıyla çekimlere start verilmiş oldu. 2 ay boyunca yoğun bir çekim ritmi dizi için devam ediyor. Bunun yanında sevilen dizinin fragmanları da izleyicilere sunulmaya başlandı. Son olarak 5. Sezona ait 4. Bölümün fragmanı yayınladı. İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleyen dizinin henüz net bir tarihi belli değil. Bu da Savaşçı dizisini bekleyenlere büyük bir şok etkisi yaratıyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman geleceği belli değilken birçok sosyal medya kullanıcısı yorumlardan bulunarak düşüncelerini dile getirdi.
17 Mar 2021 - 09:25 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.