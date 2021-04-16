Ankara'da 16 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 16 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Şaban ayının içinde olduğumuz bu dönemde sahur ve iftar vakitleri araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslümanlar, ilk orucun ne zaman tutulacağını, Ramazan ayı sahur ve iftar vakitlerini merak konusu oldu.

Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayında oruç tutan kimi Müslümanlar da güncel iftar vakitlerinin merak ediyor. On bir ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar başladı. Rahmet kapılarının sonuna kadar açılacağı, birlik ve beraberlik duygusu ile oruçların tutulacağı Ramazan ayı her sene olduğu gibi Müslümanlar tarafından merakla bekleniyor.

Ankara · 16 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.34

16 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 16 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.33

İslam dininde ayrı bir yeri olan ve en önemli dini olayların yaşandığı üç ayların başlaması ile beraber Müslümanları Ramazan heyecanı sardı. Her sene olduğu gibi bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayının başlayacağı tarihi ve ilk oruçların tutulacağı günü açıkladı. Recep ayı içinde Regaip ve miraç kandilleri idrak edildi. Şaban ayının içinde olduğumuz bugünlerde de 27 mart tarihinde idrak edilecek olan Berat kandili beklenmeye başlandı. Üç ayların son kandili olan Berat kandilinin de idrak edilmesi ile Ramazan ayına sayılı gün kalacak. Ramazan için geri sayımın başlaması ile sahur ve iftar vakitleri de araştırılmaya başlandı.